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陸洲培 宣布參選巴洛阿圖市議員

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖報導
巴洛阿圖市計畫與運輸委員陸洲培（George Lu）宣布參選巴洛阿圖市議會議員。（受訪者提供）
巴洛阿圖市計畫與運輸委員陸洲培（George Lu）宣布參選巴洛阿圖市議會議員。（受訪者提供）

巴洛阿圖市計畫與運輸委員陸洲培（George Lu）28日宣布參選巴洛阿圖市議員。目前他已經獲得巴洛阿圖市議員海姆斯（Julie Lythcott-Haims）、巴洛阿圖聯合學區委員迪布林扎（Jennifer DiBrienza）、巴洛阿圖前市長和現任學董普萊斯（Gail Price）、巴洛阿圖前市長克萊恩（Larry Klein）等人的支持。

海姆斯表示：「我非常激動能為陸洲培競選市議會背書。他在計畫委員會的工作不僅專業，也展現出他對塑造我們城市未來的熱忱。」並指出，他一向支持和倡導包容性的住房政策，是社區急需的能直面住房問題的積極領導；相信他能為城市帶來有意義的改變，創造一個人人可以安居樂業的家園。

陸洲培表示，自己榮幸能得到海姆斯的支持競選市議員。巴洛阿圖對自己來說非常特別。對於在灣區半島長大的他來說，巴洛阿圖是幾十年來工作和生活的地方。他喜歡為計畫和運輸委員會服務，也親身感受到交通安全和住宅可負擔性是多麼有挑戰的議題。

陸洲培表示，參選市議員是希望可以讓巴洛阿圖繼續生氣勃勃和充滿活力：「我們的城市值得擁有一個高效和迅速響應的政府。如果我們共同合作，就可以減少交通死亡事故，投資社區，實現氣候管理目標，助力地方商業。」

如果當選，陸洲培會成為巴洛阿圖歷史上不多的幾位亞裔市議員之一。他說，自己成長在第一代移民家庭，從父母身上學到了感恩的價值。「我認識到父母當年在灣區立足是獲得的機遇和面臨的挑戰，也感恩我們一路以來獲得的幫助。我一定會確保巴洛阿圖會繼續是一個對所有人來說都開放、安全和包容的城市。」

灣區 移民家庭 亞裔

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