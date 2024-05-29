翻過鐵絲網 聖比尼度縣暴力犯越獄
NBC Bay Area報導，聖比尼度縣（San Benito County）的治安官指出，該縣霍利斯特（Hollister）有一名監獄囚犯28日凌晨翻過鐵絲網越獄。他是一名幫派同夥，有暴力犯罪的經歷。霍利斯特與聖克拉拉縣南部的吉爾洛市（Gilroy）接壤。
治安官辦公室指出 ，囚犯薩瓦拉（Daniel Lopez Zavala）於當天凌晨 1 時 55 分左右逃離聖比尼度縣懲教所，當時他正在監獄做清潔工作。37 歲的薩瓦拉最後一次出現時身穿棕色監獄襯衫、橙色監獄褲子和黑色鞋子。依據資訊，他身高6呎1吋，體重約 190 磅，有著一頭黑色短髮和一雙棕色眼睛。
薩瓦拉的胸前還有「聖比尼度縣」（San Benito County）和「霍利斯」（Hollis）的紋身，左右臂上也有骷髏和女性肖像的紋身。警方官員說，他的上背部還有「ESN」的紋身，還有右腹部的「Alexia」和左腹部的「Amaya」紋身。
警方稱，與諾特諾幫（Norteno）成員有聯繫的薩瓦拉是一名未判刑的囚犯。他有犯罪記錄，包括使用槍支的重罪指控和虐待兒童指控以及其他與毒品有關的罪名。任何看到他的人都應該撥打 911 ，或發送短訊至 888777，輸入 TIP SBCSO，然後輸入想報告的訊息。
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