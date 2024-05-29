翻過鐵絲網 聖比尼度縣暴力犯越獄

囚犯薩瓦拉於周二凌晨越獄逃離聖比尼度縣懲教所。（Youtube╱NBC Bay Area）

NBC Bay Area報導，聖比尼度縣（San Benito County）的治安官指出，該縣霍利斯特（Hollister）有一名監獄 囚犯28日凌晨翻過鐵絲網越獄。他是一名幫派同夥，有暴力犯罪 的經歷。霍利斯特與聖克拉拉縣南部的吉爾洛市（Gilroy）接壤。

治安官辦公室指出 ，囚犯薩瓦拉（Daniel Lopez Zavala）於當天凌晨 1 時 55 分左右逃離聖比尼度縣懲教所，當時他正在監獄做清潔工作。37 歲的薩瓦拉最後一次出現時身穿棕色監獄襯衫、橙色監獄褲子和黑色鞋子。依據資訊，他身高6呎1吋，體重約 190 磅，有著一頭黑色短髮和一雙棕色眼睛。

薩瓦拉的胸前還有「聖比尼度縣」（San Benito County）和「霍利斯」（Hollis）的紋身，左右臂上也有骷髏和女性肖像的紋身。警方官員說，他的上背部還有「ESN」的紋身，還有右腹部的「Alexia」和左腹部的「Amaya」紋身。

警方稱，與諾特諾幫（Norteno）成員有聯繫的薩瓦拉是一名未判刑的囚犯。他有犯罪記錄，包括使用槍支的重罪指控和虐待兒童指控以及其他與毒品 有關的罪名。任何看到他的人都應該撥打 911 ，或發送短訊至 888777，輸入 TIP SBCSO，然後輸入想報告的訊息。