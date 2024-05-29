我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

翻過鐵絲網 聖比尼度縣暴力犯越獄

記者楊逸辰╱南灣報導
囚犯薩瓦拉於周二凌晨越獄逃離聖比尼度縣懲教所。（Youtube╱NBC Bay Area）
囚犯薩瓦拉於周二凌晨越獄逃離聖比尼度縣懲教所。（Youtube╱NBC Bay Area）

NBC Bay Area報導，聖比尼度縣（San Benito County）的治安官指出，該縣霍利斯特（Hollister）有一名監獄囚犯28日凌晨翻過鐵絲網越獄。他是一名幫派同夥，有暴力犯罪的經歷。霍利斯特與聖克拉拉縣南部的吉爾洛市（Gilroy）接壤。

治安官辦公室指出 ，囚犯薩瓦拉（Daniel Lopez Zavala）於當天凌晨 1 時 55 分左右逃離聖比尼度縣懲教所，當時他正在監獄做清潔工作。37 歲的薩瓦拉最後一次出現時身穿棕色監獄襯衫、橙色監獄褲子和黑色鞋子。依據資訊，他身高6呎1吋，體重約 190 磅，有著一頭黑色短髮和一雙棕色眼睛。

薩瓦拉的胸前還有「聖比尼度縣」（San Benito County）和「霍利斯」（Hollis）的紋身，左右臂上也有骷髏和女性肖像的紋身。警方官員說，他的上背部還有「ESN」的紋身，還有右腹部的「Alexia」和左腹部的「Amaya」紋身。

警方稱，與諾特諾幫（Norteno）成員有聯繫的薩瓦拉是一名未判刑的囚犯。他有犯罪記錄，包括使用槍支的重罪指控和虐待兒童指控以及其他與毒品有關的罪名。任何看到他的人都應該撥打 911 ，或發送短訊至 888777，輸入 TIP SBCSO，然後輸入想報告的訊息。

監獄 暴力犯罪 毒品

上一則

中華文化中心 舉辦陳國才讀書會

下一則

沈仁達醫師講座 為台大校友解惑

延伸閱讀

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售
伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售
G7擬施壓中減少產業補貼 德、法：避免貿戰

G7擬施壓中減少產業補貼 德、法：避免貿戰
G7財長達共識 用俄凍結資產孳息援烏

G7財長達共識 用俄凍結資產孳息援烏
密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

櫻桃季到來 華人團購櫻桃卻踩到雷

2024-05-23 21:45

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費