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北加中校聯合會會長候選人：期翻轉思潮

記者徐蓓蓓/密爾比達報導
李娜亞（左）、傅其俊為第47屆正副會長候選人，28日發表競選政見。 （記者徐蓓蓓/攝影）
李娜亞（左）、傅其俊為第47屆正副會長候選人，28日發表競選政見。 （記者徐蓓蓓/攝影）

「北加州中文學校聯合會（ANCCS)」28日上午為第47屆正副會長候選人舉辦政見發表會。提名小組伍美珠、李亭儀、廖琇菁宣布李娜亞、傅其俊為本次選舉正副會長候選人；並訂於6月9日理事會中，由常務會員學校理事採用無記名投票方式選舉，任期一年。兩位候選人隨後發表了自己的政見。

李娜亞表示，自己若當選會長，於校會「培力僑校，銜接主流，守成與拓展同步，觀照呵護老師心靈」；於生會「快樂學習，翻轉思潮，語言與文化並重，迎接灌溉ABC新世代」；服務僑校，全方位支援會員學校所需，統合各校資源，發揮母雞帶小雞的精神；服務教師：翻轉思潮，迎接ABC新世代，師生共進，創建有效，溫暖，安全的學習環境；服務學生：持續舉辦各類有意義的學藝競賽及文化活動，協助學生在真實情境中體驗中華文化之美，並實踐中文學習成果。

傅其俊表示，會用自己當校長的經驗來輔助會長，也會幫忙北加州的中文學校，傳遞聯合會精神，讓下一代可以有機會好好學習中文；還希望可以用自己會講廣東話的優勢，幫助到聯合會的粵語項目。

李娜亞是紐約市立大學研究所碩士畢業，曾歷任TVBS、八大和東森電視台新聞主播和灣谷中文學校校長。傅其俊畢業於柏克萊加大電機和電腦系，曾在多家知名科技企業擔任高級工程師和主管，現任博愛中文學校校長。

加州 北加 柏克萊加大

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