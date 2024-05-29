金山市大招聘兼職粵語教師 時薪最高93元

舊金山市立大學校董會主席王兆倫透露，學校兼職粵語教師職位，其時薪為85.23至93.01元，職位申請截止日期為6月10日。 （王兆倫提供）

舊金山 市立大學校董會主席王兆倫（Alan Wong）28日透露，學校兼職粵語教師職位的招聘啟事即將關閉。其時薪為85.23至93.01元，職位申請截止日期為6月10日。

申請網址為https://jobs.ccsf.edu/postings/5913。兼職粵語教師職位的最低任職資格要求是：獲得認可機構頒發的中文碩士學位或同等學歷，以及母語或接近母語的粵語水準；希望具備的條件包括：接受過外語教學方法培訓；具有在種族和文化多元化環境中教授粵語或普通話的經驗；具有教授中國文化的經驗；具有流利、有效的中英文交流能力。

其他需要具備的條件還包括：具有將技術融入外語教學的知識或經驗；具有促進和發展中文項目的能力；有成功的教學和領導能力的證明；採用文化敏感性教學法，為所有學生帶來公平的結果；致力於糾正高等教育中的不公平現象。

曾在金山市大教授英語課程ESL和公民課程37年的陳美玲（Marlene Tran）說，目睹過許多只會一種語言的廣東移民 ，因為語言障礙而難以平等地獲得政府資源。填補成為粵語教員職位，能幫助金山獲得更多雙語警官、消防員和社會服務人員，更好為龐大的單語粵語社區服務。

王兆倫說，拯救粵語課程不僅是為了保護中國文化、語言和歷史，還關係到確保龐大的粵語社區能夠獲得公共安全、醫療保健和社會服務的實際需要。舊金山市大非常需要一位合格的粵語教師來擔任這一角色，希望於這位新教員來教導下一代粵語和英語雙語社區成員。

自2021年以來，王兆倫和40多個社區組織組成的聯盟，一直在宣導市大保留入學率很高的粵語課程，並開發一個加州 認可的證書課程。