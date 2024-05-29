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驕傲大遊行將至 金山衛生局籲接種猴痘疫苗

記者王子涵／舊金山報導
隨著舊金山驕傲大遊行等慶祝活動的臨近，此時接種疫苗是預防猴痘的最佳時機。（本報檔案照）
隨著舊金山驕傲大遊行等慶祝活動的臨近，此時接種疫苗是預防猴痘的最佳時機。（本報檔案照）

夏季將至，舊金山公共衛生局28日呼籲所有願意接種的居民，尤其是男性、跨性別人士和非二元性別者，接種兩劑猴痘疫苗

自2022年夏天之後，舊金山還沒有爆發過明顯的猴痘疫情，但病毒從未真正消失。每年夏季末期的病例普遍會有小範圍提升。聯邦疾病控制中心（CDC）目前正在檢測在非洲的剛果民主共和國新爆發的猴痘疫情。該疫情涉及一種變異的猴痘菌株，被稱為I型猴痘，其可能引起更嚴重的疾病。2022年在全球爆發的猴痘疫情是II型猴痘，而I型的致死率較高。

CDC表示，猴痘在剛果的傳播是區域性的，截止目前還沒有在境外發現I型猴痘。

舊金山衛生局官員菲利普（ Susan Philip）表示，隨著驕傲大遊行等慶祝活動的臨近，此時接種疫苗是預防猴痘的最佳時機。她在一封聲明中表示，即使已接種兩劑猴痘疫苗，也應保持謹慎，因為沒有疫苗是100%有效的。

猴痘的症狀包括類似丘疹或水泡的皮疹，衛生局提醒任何出現類似症狀的人都應該盡快檢測，並告知最近的性伴侶，以避免病毒的進一步傳播。

紐約市的衛生部門近日報告了越來越多的猴痘病例，4月份新增42起，今年迄今已有191例。芝加哥在過去的六個月中，報告了69起病例，但在上個月僅有2例。

舊金山進入2024年，報告了9例猴痘病例。衛生局提醒，全面接種猴痘疫苗需要兩劑，要至少相隔28天或以上。

猴痘 疫苗 疫情

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