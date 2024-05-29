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2款舊iPhone有音頻問題 用戶將獲賠高達349元

編譯組／綜合報導
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

據SFGATE報導，蘋果公司（Apple）在法官批准後，將向兩款舊iPhone 機型出現音頻問題的用戶支付高達349 元的賠償金。

此次賠付，為灣區兩名iPhone用戶在2019年提起的集體訴訟畫上了句號。原告指控這家庫比蒂諾科技巨頭在 iPhone 7和7Plus中隱瞞了音頻硬體缺陷。2023年5月，蘋果公司同意支付3500萬元來解決這一訴訟；估計有164萬9497名集體成員可在6月3日之前提出索賠。 

這一群體包括兩組iPhone 用戶，應該都收到了明信片或電子郵件，通知他們可能是和解的一部分。如果你在2016年9月至2023年1月期間擁有iPhone7或7 Plus，那麼值得檢查一下你的郵件箱，以及你提供給蘋果公司的電子郵件地址。在電子郵件中搜索「Notice ID」，就會出現相關信息。

其中一組集體成員，包括所有向蘋果公司付費維修或更換iPhone聲音問題的用戶，將有資格獲得最高349元，最少不低於50元的賠償；另一類人是那些向蘋果公司投訴了音頻問題，但沒有得到維修的人，將獲得最高125元的賠償。iPhone7和7Plus於2016年推出，是首款防水iPhone，也是首款沒有標準耳機插孔的iPhone。

律師們從和解金中抽取一部分報酬（他們要求賠875萬元）後，剩餘部分將根據在6月3日午夜前提交有效付款信息的人數，在這兩組中進行分配。

索賠網站為smartphoneaudiosettlement.com。蘋果公司28日沒有回應 SFGATE 的置評請求，但蘋果公司並沒有因同意支付和解金而承認錯誤。該案的最終批准聽證會定於7月18日舉行。如果法官批准和解，將隨之支付現金。

iPhone 灣區 Apple

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