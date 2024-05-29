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經典地標「渡輪大廈」抬高工程 租客恐被迫遷出

編譯林思牧／綜合報導
優雅雄偉的舊金山渡輪大廈 是舊金山地標。（谷歌地圖）
優雅雄偉的舊金山渡輪大廈 是舊金山地標。（谷歌地圖）

舊金山地標渡輪大廈(San Francisco’s Ferry Building )是一棟既優雅又雄偉的建築，125年來經歷過許多風霜，但一路都挺過來了。由於海平面上升，陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)提議整座大樓抬高至少3.5呎，但這個浩大的工程會讓大樓停擺至少數年。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，渡輪大廈是1898年啟用的，在那個年代還沒有防震設計，有人懷疑它是不是經得起大地震的挑戰。跨海灣大橋（Bay Bridge）興建的時候，九成人認為應該把渡輪大廈拆除。

2020年爆發的新冠疫情，讓它的前途又蒙上陰影。幸好疫情之後，這座大樓裡的租戶都回來了，不論是底層的商店或是樓上的辦公室，都被租滿了。在晴朗溫和的日子，有許多遊客在大樓四周漫步，氣氛悠閒，令人心曠神怡。

但是坐鎮此處的「斜門餐廳」（Slanted Door）最近宣布不會跟渡輪大廈續約，因為陸軍工兵署計畫要把這座宏大的建築物抬高至少3.5呎。另外，大樓的管理單位要進行大規模升級整建，把它轉型成夜生活的地點。這樣一來，大樓中的租客必須遷出好幾年，許多現有的60多個租客覺得前途未卜，可能也不會續約。

渡輪大廈是景氣旺盛的區域，比起市場街（Market Street）和聯合廣場（Union Square）的蕭索形成強烈反比。金山人對橫長660呎的渡輪大廈有著深厚的感情，不希望它走進末路。

對遊客而言，農夫市場（farmer’s market）是很有趣的活動，譬如上星期二的農夫市場，大約有十多個色彩鮮豔的攤位在賣當季的本地蔬菜水果，也有現做的午餐飲料供遊客選擇享用。

要看人頭鑽動的景象，應該來湊星期六的農夫市場熱鬧，這一天有80多個攤位，占據渡輪大廈的三邊。經營農夫市場的企業叫Foodwise，執行總監法倫（Christine Farren）表示，星期六的農夫市場已經從疫情的打擊中全面恢復，但是周間（weekdays）生意仍不如前，主要是因為上班族有很多在家工作，會到這一帶來的人少了很多。

疫情 舊金山 租客

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