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勿碰 藍水晶光澤毒水母 現蹤北加海岸

記者孫愛薇╱聖荷西報導
帆水母帶有藍色水晶光澤，鰭狀結構有如風帆。（受訪者提供）
帆水母帶有藍色水晶光澤，鰭狀結構有如風帆。（受訪者提供）

成千上萬藍水晶光澤般生物出現在北加州海岸邊，引發不少民眾好奇觀看，但看似美麗果凍生物實則為有毒帆水母（Velella velella，又稱By-the-Wind Sailor），一旦觸碰就可能引發過敏與刺痛。五月中吳太太帶著一家人前往海邊露營，就看見岸邊漂浮著數十個帆水母，可愛帆水母吸引小朋友差點就伸手觸摸。

吳太太說，當時在岸邊發現帆水母時，小朋友都非常的興奮想要摸摸看，幸好自己之前在新聞上看過帆水母的報導，知道岸邊如果出現藍色帆船樣，可能就是帆水母，立即制止孩子去觸碰，避免一場危機。

這次吳太太一家露營的地點位在Sunset Beach，露營區就位在海岸邊，想去沙灘走走十分方便。她表示，傍晚時岸邊有很多帆水母沖上岸，露營區跟沙灘區都沒有任何告示牌說明帆水母的危險性，希望民眾提高警覺，因為帆水母的色澤與模樣很特別，不知情的孩童很容易直接撿拾，一旦家長沒有注意，孩童就可能受傷。

吳太太描述海岸邊，海上還有不少帆水母浮在水面，因為漲潮的關係，岸邊少說有數十隻帆水母被推到沙灘上，就位在遊客行經的路上。帆水母的大小一隻大約是成人一隻中指的長度，體積其實不算大，如果在夕陽昏暗時，一不注意就有可能光腳踩到。

帆水母是一種海洋生物，是水母的近親，名字來自立體鰭狀結構有如帆船，鰭狀結構有利於牠們隨著海洋與風的方向移動，猶如一艘小船立帆悠遊大海上，特別的藍色與透明的果凍身體，在太陽的照射下散發出有如藍水晶般的光澤。

然美麗外貌卻有危險，帆水母觸手有刺細胞（stinging cell），一旦觸碰就可能遭到刺傷，雖然不會刺穿人類的皮膚，但被帆水母觸碰到的皮膚會產生水泡與劇烈疼痛，被刺到兩次以上，甚至可能引發過敏性休克反應。

即使帆水母漂到岸邊被曝曬死亡，變成白色的帆水母也仍具有毒性，會引起身體的過敏反應。如果遇到帆水母，用眼睛觀看的方式欣賞帆水母，感受大自然的美麗就好，千萬不要出手觸摸。

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