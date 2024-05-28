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佛利蒙聯合高中學區 選舉制度改革定案

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
現任學區主席莫傑夫（左）與學委寇惠風（右）討論學區選舉變革制度。（記者孫愛薇╱攝影）
現任學區主席莫傑夫（左）與學委寇惠風（右）討論學區選舉變革制度。（記者孫愛薇╱攝影）

引起南灣家長群關注的佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）委員選舉制度變革定案，爭議許久的不分區選舉制度將確定改為分區選舉制。新制將學區畫分成五個小選區，並由居民選出代表自己小選區的學委代表，其中第二與第五選區即將在今年11月選出各自的學區委員。

佛利蒙聯合高中學區選舉制度原為不分區制，由整個選區共選出五名學委，每位在學區內的居民可以投票給在學區內的任一位候選人。改成為分區選舉制後，學區畫分為五個小選區，只有在該小選區內的居民可以投票給該區的候選人，有利於原本沒有學委代表的區域選出自己的學委，也符合政府提出的規範，並減輕學委選舉前的宣傳負擔。

選舉制度的改變曾引發家長團體的抗議，認為選舉變革過於快速，可能造成小選區各自利益對抗，造成南北資源重新分配。他們請求學區增加公聽會說明，並發起請願書聯署要求推遲選舉改制到2026年。請願書累計超過2300位居民簽署，一名抗議家長甚至在4月24日的學區會議中，發生遭警方上銬帶離場的意外插曲。

選區畫分地圖由「社區學委區域畫分委員會」（Community Trustee Area Districting Committee ,CTAD）繪製提供，從2023年8月22日提出草稿畫分地圖公聽會，並收到超過26份由居民提出的草案地圖。同年10月17日提出第一到四版本畫分圖，經過各方考量2024年提出第五到七版本，最後4月24日在公聽會中學區決議通過使用第五個版本修改的學區畫分地圖（Conceptual Trustee areas-Scenario 5R），並在5月13日經過聖他克拉拉縣府的審核通過。

選區畫分地圖需要考量眾多因素，包含選區圖形要連續，盡可能四方或圓形，社區有共同利益時要畫分在同一塊，比如教會、社團等；需要符合人口分布，各區域的人口比例差距不可超過10%。最後定案的Scenario 5R中人口分布比率降到5%以下，差距落在4%以內。

即將今年任期結束的學委莫傑夫（Jeff Moe）與辛克斯（Rod Sinks），分別居住在第五與第三選區。由於第三選區已經有學委Rosa Kim的狀況下，由辛克斯所釋出的空缺，將從尚未有學委代表的第二選區遞補。第二選區位在桑尼維爾最北邊，多數為密集住宅區，將在今年第一次選出代表該小選區的學委。

對於即將釋出的第二與第五選區學委空缺，學區將在6月舉辦說明會，8月候選人登記參選，以及11月投票選舉，學區呼籲有意願爭取學委工作的居民，前來登記後選人說明會，了解學委工作內容與職責，參與選舉。

未來佛利蒙聯合高中學區將按照Scenario 5R畫分為五個選區，五個選區各別選...
未來佛利蒙聯合高中學區將按照Scenario 5R畫分為五個選區，五個選區各別選出代表的學委。（佛利蒙聯合高中學區提供）

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