第5選區華人密集 寇惠風鼓勵居民參選

寇惠風鼓勵對教育有志之士前來參選，居民增加對候選人的了解，前往投票。（記者孫愛薇╱攝影）

佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School District）委員寇惠風鼓勵各界推舉學委候選人。今年11月佛利蒙聯合高中學區即將舉行第一次的分區選舉，選出第二選區及第五選區的學區代表。其中第五選區範圍多位在庫比蒂諾市，是華人 密集的居住地區。該選區涵蓋林布魯克高中（Lynbrook High School），將成為11月選舉的矚目焦點。寇惠風鼓勵有意願來參選學委的居民，都可以先向學區報名。

佛利蒙聯合高中學區遼闊，橫跨南灣重要的六個城市，包含庫比蒂諾市（Cupertino）、桑尼維爾（Sunnyvale）、聖他克拉拉市（Santa Clara）、薩拉度加（Saratoga）、聖荷西（San Jose）以及洛斯蓋圖（Los Altos）。主要學區的涵蓋範圍又以庫比蒂諾市及桑尼維爾為主。服務學區內超過九千名高中學生，以及超過一千名的成人社區學校。

11月的學委選舉中，第五選舉將成為華人注目焦點，不只是選區位在華人密集居住地區，更是因為學區內坐落全美最佳前一百高中的林布魯克高中。這所優質辦學及升學的高中，吸引華人想方設法讓家中學子入學。該學區的代表也將牽動林布魯克高中未來的辦學利益。

寇惠風指出，以過往的投票 紀錄來看，第二與第五選區的投票率偏低，居民似乎對學區選舉沒有過多的了解。他希望學區內的居民可以重視今年的11月的學委選舉，投下自己神聖的一票，選出代表學區的委員，為學區的權益發聲。