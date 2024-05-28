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第5選區華人密集 寇惠風鼓勵居民參選

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
寇惠風鼓勵對教育有志之士前來參選，居民增加對候選人的了解，前往投票。（記者孫愛薇╱攝影）
寇惠風鼓勵對教育有志之士前來參選，居民增加對候選人的了解，前往投票。（記者孫愛薇╱攝影）

佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）委員寇惠風鼓勵各界推舉學委候選人。今年11月佛利蒙聯合高中學區即將舉行第一次的分區選舉，選出第二選區及第五選區的學區代表。其中第五選區範圍多位在庫比蒂諾市，是華人密集的居住地區。該選區涵蓋林布魯克高中（Lynbrook High School），將成為11月選舉的矚目焦點。寇惠風鼓勵有意願來參選學委的居民，都可以先向學區報名。

佛利蒙聯合高中學區遼闊，橫跨南灣重要的六個城市，包含庫比蒂諾市（Cupertino）、桑尼維爾（Sunnyvale）、聖他克拉拉市（Santa Clara）、薩拉度加（Saratoga）、聖荷西（San Jose）以及洛斯蓋圖（Los Altos）。主要學區的涵蓋範圍又以庫比蒂諾市及桑尼維爾為主。服務學區內超過九千名高中學生，以及超過一千名的成人社區學校。

11月的學委選舉中，第五選舉將成為華人注目焦點，不只是選區位在華人密集居住地區，更是因為學區內坐落全美最佳前一百高中的林布魯克高中。這所優質辦學及升學的高中，吸引華人想方設法讓家中學子入學。該學區的代表也將牽動林布魯克高中未來的辦學利益。

寇惠風指出，以過往的投票紀錄來看，第二與第五選區的投票率偏低，居民似乎對學區選舉沒有過多的了解。他希望學區內的居民可以重視今年的11月的學委選舉，投下自己神聖的一票，選出代表學區的委員，為學區的權益發聲。

對於第一次參選學委的居民擔心自己沒有相關經驗，寇惠風表示，學委屬於無給職，盡可能要有家中子女上過學區內公立高中的家長來參選，更能了解學區運作。學區將在6月舉行兩場學委候選人說明會，第一場將介紹學委的職責。第一場說明會結束後要登記第二場說明會。第二場會講述法律上的要求與規範。學區透過說明會方式提供有意參選人，了解更多學委工作內容，確定參選志向，最後在8月時登記參選。

林布魯克高中位在即將選舉的第五選區，是全美最佳前一百高中。（記者孫愛薇╱攝影）
林布魯克高中位在即將選舉的第五選區，是全美最佳前一百高中。（記者孫愛薇╱攝影）

學區 華人 投票

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