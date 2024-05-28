紀念陣亡將士 灣區國殤日活動多

美國退伍軍人事務部在舊金山普利西迪歐（Presidio）的國家公墓舉辦免費的紀念活動。（取自X平台）

舊金山灣區 各地在國殤日（Memorial Day）當天舉行了多項活動，紀念陣亡將士。

陣亡將士紀念日最初被命名為「裝飾日」（Decoration Day），其起源可追溯至1862年。南北戰爭的南方軍救治中心Columbus，在1862年的Shiloh戰鬥後，有2194名南方軍將士，和幾十名北方士兵埋葬在友誼墓園（Friendship Cemetery）。在隨後的1866年，當地婦女們會在墓園的房子裡聚會，便萌生了用鮮花裝飾墓園的想法，紀念在戰爭中犧牲的士兵。婦女們平等對待南北犧牲將士的精神讓人感動，在1868年聯邦退伍軍人羅根少將（Maj. Gen. John A. Logan）設立了裝飾日，以此作為全國用鮮花紀念內戰陣亡者墳墓的一種方式。

第一次世界大戰後，陣亡將士紀念日擴大到包括在美國所有戰爭中陣亡的軍人。1971年，該紀念日被宣布為全國性節日，並被重新命名為國殤日（Memorial Day）。