我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

海軍舊金山號紀念碑 緬懷二戰犧牲船員

記者王子涵／舊金山報導
美國海軍舊金山號在瓜達爾卡納爾島海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員喪生。（取自美國舊金山號基金會官網）
美國海軍舊金山號在瓜達爾卡納爾島海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員喪生。（取自美國舊金山號基金會官網）

在全美國殤日(Memorial Day)緬懷陣亡將士的前一天，舊金山人26日便聚集在蘭茲角（Lands End）的美國海軍舊金山號紀念碑前（USS San Francisco Memorial），緬懷在80年前的二戰時期做出巨大犧牲船員們。

舊金山號碑體是由巡洋艦被撕裂的艦橋殘片做成的，上面還有在瓜達爾卡納爾島海戰中遭受炮擊後留下的破洞。

舊金山號巡洋艦是一艘新奧爾良級巡洋艦，也是美國海軍中第二艘以舊金山市命名的三艘巡洋艦之一，於1934年服役，是二戰戰功最卓著的戰艦之一，曾獲得17顆戰星和總統嘉獎。戰爭結束後，該艦立即退役，其艦橋被作為紀念碑的一部分。

1942年11月14日，一支日本艦隊正向試圖攻擊一處重要空軍基地內的海軍陸戰隊。美國舊金山號基金會主席麥克奈（John McKnight）說：「舊金山號衝向中間，發起了一次自殺性的攻擊，但船員們知道，為了拯救海軍陸戰隊，他們必須這麼做。這是值得我們銘記的故事。」

發生在舊金山號上的英勇故事不止這一件。一級准尉麥金利（Paul McKinley）是一名駕駛兩棲雙翼偵察機的飛行員，他於1937年加入海軍，珍珠港事件發生時，他正準備退役。

其孫女比安科（Ann Bianco）表示，他的祖父沒有離開軍隊，而是選擇延長服役四年。麥金利的家人專程從愛達荷州趕來，並帶來一本關於麥金利的戰時回憶錄。

書上寫到，舊金山號在珍珠港襲擊中毫髮無損，參與了隨後的各大戰役。比安科表示，舊金山號由於改變航向，沒能參與著名的中途島海戰，但在之後的瓜達康納爾海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員在血戰喪生。

比安科表示，祖父麥金利的飛機在戰前被送離了舊金山號，後被用來追蹤癱瘓的日本戰艦，並在海上營救水兵。

麥金利的另一位孫女萊斯（Heather Rice）表示，如果故事不從親身經歷者口中說出來，就無法理解這些英雄的勇敢和氣概。「舊金山號上的人們所做的一切改變了戰爭，改變了這個國家的結局。我認為現在的人們失去了這份勇氣，因為我們太沉溺於當下。此時此刻，銘記所發生的一切非常重要。」

美國海軍重型巡洋艦舊金山號。（取自美國海軍艦船部檔案）
美國海軍重型巡洋艦舊金山號。（取自美國海軍艦船部檔案）
美國海軍舊金山號在瓜達爾卡納爾島海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員喪生...
美國海軍舊金山號在瓜達爾卡納爾島海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員喪生。（取自美國舊金山號基金會官網）
紀念碑碑體是由舊金山號巡洋艦被撕裂的艦橋殘片做成的。（取自美國舊金山號基金會官網...
紀念碑碑體是由舊金山號巡洋艦被撕裂的艦橋殘片做成的。（取自美國舊金山號基金會官網）

舊金山 日本 愛達荷州

上一則

辦公室租約增 泛美金字塔周邊房價創10年新高

下一則

背後最大金主 彭博支持李卡多近十年

延伸閱讀

全美車禍頻傳 3大自駕車涉潛在瑕疵被調查

全美車禍頻傳 3大自駕車涉潛在瑕疵被調查
現存唯一功勳軍艦 中海艦無處收留 國防部促各縣市爭取

現存唯一功勳軍艦 中海艦無處收留 國防部促各縣市爭取
美麗湖千人歡聚 金山、屋崙走出困境不再陰暗 兩城市犯罪率下降

美麗湖千人歡聚 金山、屋崙走出困境不再陰暗 兩城市犯罪率下降
黃仁勳台灣日開完球...瞬移台北

黃仁勳台灣日開完球...瞬移台北
黎：金山需要改變者 而非演說家

黎：金山需要改變者 而非演說家

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金