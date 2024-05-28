海軍舊金山號紀念碑 緬懷二戰犧牲船員

美國海軍舊金山號在瓜達爾卡納爾島海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員喪生。（取自美國舊金山號基金會官網）

在全美國殤日(Memorial Day)緬懷陣亡將士的前一天，舊金山 人26日便聚集在蘭茲角（Lands End）的美國海軍舊金山號紀念碑前（USS San Francisco Memorial），緬懷在80年前的二戰時期做出巨大犧牲船員們。

舊金山號碑體是由巡洋艦被撕裂的艦橋殘片做成的，上面還有在瓜達爾卡納爾島海戰中遭受炮擊後留下的破洞。

舊金山號巡洋艦是一艘新奧爾良級巡洋艦，也是美國海軍中第二艘以舊金山市命名的三艘巡洋艦之一，於1934年服役，是二戰戰功最卓著的戰艦之一，曾獲得17顆戰星和總統嘉獎。戰爭結束後，該艦立即退役，其艦橋被作為紀念碑的一部分。

1942年11月14日，一支日本 艦隊正向試圖攻擊一處重要空軍基地內的海軍陸戰隊。美國舊金山號基金會主席麥克奈（John McKnight）說：「舊金山號衝向中間，發起了一次自殺性的攻擊，但船員們知道，為了拯救海軍陸戰隊，他們必須這麼做。這是值得我們銘記的故事。」

發生在舊金山號上的英勇故事不止這一件。一級准尉麥金利（Paul McKinley）是一名駕駛兩棲雙翼偵察機的飛行員，他於1937年加入海軍，珍珠港事件發生時，他正準備退役。

其孫女比安科（Ann Bianco）表示，他的祖父沒有離開軍隊，而是選擇延長服役四年。麥金利的家人專程從愛達荷州 趕來，並帶來一本關於麥金利的戰時回憶錄。

書上寫到，舊金山號在珍珠港襲擊中毫髮無損，參與了隨後的各大戰役。比安科表示，舊金山號由於改變航向，沒能參與著名的中途島海戰，但在之後的瓜達康納爾海戰中，包括艦長和海軍上將在內的103名船員在血戰喪生。

比安科表示，祖父麥金利的飛機在戰前被送離了舊金山號，後被用來追蹤癱瘓的日本戰艦，並在海上營救水兵。

麥金利的另一位孫女萊斯（Heather Rice）表示，如果故事不從親身經歷者口中說出來，就無法理解這些英雄的勇敢和氣概。「舊金山號上的人們所做的一切改變了戰爭，改變了這個國家的結局。我認為現在的人們失去了這份勇氣，因為我們太沉溺於當下。此時此刻，銘記所發生的一切非常重要。」