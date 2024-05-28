背後最大金主 彭博支持李卡多近十年

聖荷西焦點報指出，李卡多與彭博之間的關係已維持了近十年。（取自彭博X.com）

近日傳出紐約億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）是前聖荷西 市長、加州 聯邦眾議員候選人李卡多（Sam Liccardo）背後最大金主。聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）26日對兩人之間關係做出了深入報導。 聖荷西焦點報指出，李卡多與彭博之間的關係已維持了近十年。（取自李卡多X.com）

焦點報指出，曾連任三屆紐約市長的彭博在2020年競選總統時，時任聖荷西市長的李卡多是其加州競選活動的共同主席，也是他在加州的第一個主要支持者。兩位前市長之間的關係已維持了將近十年，從李卡多早期擔任聖荷西市議員起，到現在彭博成為李卡多進入國會的資金提供者。

在灣區薩拉度加（Saratoga）長大的李卡多過去是一名刑事檢察官，於2006年獲選為聖荷西市議員，開啟了他的從政之路。八年後，他當選聖荷西市長，並獲得連任。在李卡多擔任市長期間，彭博及其慈善事業隱身其幕後，不但資助李卡多出訪其他國家的旅費，還捐出數百萬元給聖荷西。

在就任市長九個月後，李卡多提出於2015年10月前往倫敦一周的要求，彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）無異議同意贊助。李卡多這躺倫敦行是為了參加CityLab年度大會，旅費大約近4000元。李卡多當時為自己頻繁出行歐洲（包括義大利 ）提出辯護，稱因為能獲得教宗和彭博的邀請十分難得。

在市長任內，李卡多獲得彭博慈善基金會捐贈250萬元給聖荷西，用於探尋氣候解決方案和減少碳排放。在出資贊助李卡多前往倫敦近十年後的今天，彭博再捐出50萬元給李卡多競選國會議員。

李卡多競選活動發言人魯賓斯坦（Gil Rubenstein）對焦點報說：「我對彭博支持李卡多並不感到訝異，他們在聖荷西有密切的合作歷史，共同致力解決氣候變遷、槍枝暴力和市政服務等問題。」

魯賓斯坦指出，兩位前市長於2018年在「彭博哈佛城市領導人計畫」（Bloomberg Harvard City Leadership Initiative）會議上首次見面，這是一個在哈佛大學舉辦、由彭博慈善基金會贊助、為期一年的城市領導人培訓計畫，李卡多是這項計畫培訓的第二批市長成員之一。

2020年，在賀錦麗（Kamala Harris）退出總統選舉後幾天，李卡多改支持彭博，成為彭博在加州的第一位大力支持者，並擔任彭博加州競選活動的共同主席。在競選活動中，李卡多稱彭博「勇敢、創新、務實」，同時在東灣布利桑頓（Pleasanton）與富裕支持者舉辦活動為彭博造勢。但在彭博於2020年3月退出總統選舉後，李卡多再轉而支持拜登。