漁人碼頭2餐廳告官 舊金山市府：企圖逃脫170萬租金

漁人碼頭歷史悠久的「漁夫洞穴」（Fishermen's Grotto）曾是當地最受歡迎的餐廳之一。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 著名景點漁人碼頭的兩家餐廳因疫情爆發後經營困難，已經拖欠市府170萬元的租金 ，最終關閉了餐廳。現在兩家餐廳業主正式狀告了舊金山市府，指控其放任遊民 氾濫等犯罪活動，讓景點附近的經營環境不安全，流失客源，要求市府承擔責任賠償損失。市府方面則指這兩家餐廳拖欠170萬元租金。

漁人碼頭歷史悠久的「漁夫洞穴」（Fishermen's Grotto）餐廳的窗戶已經被紙板擋住。漁人碼頭社區福祉區執行長史考特（Randall Scott）表示，這裡損失了近三成的餐廳，但仍有六成的餐廳是開放的。

疫情之後，漁夫洞穴和旁邊的Tarantino餐廳相繼關業。他們怪罪市府未能給商家營造安全的經營條件。然而根據市府律師辦公室的聲明，經營這兩家餐廳的Herringbone公司此前已經嘗試多種手段逃脫拖欠的170萬元租金，「這似乎是又一次的嘗試。一旦我們收到訴訟，我們將在法庭上進行審查和回應。」

史考特表示，社區正在積極尋找解決方案。「歐洲的經濟有些困難，歐洲遊客減少很多。」史考特表示，他會盡力吸引本地人來到漁夫碼頭消費。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）說：「我從企業和小商業聽到的反饋是，如果舊金山能夠解決公共安全問題，其他一切問題就能迎刃而解。所以這是我的優先事項，即擁有一個滿編製的警察部門。」

前舊金山副市府律師戴維斯（Matt Davis）表示，企業主對市府的訴訟可能有其道理。「如果他們能夠證明市府進行了一些積極的政策或行為，導致遊民聚集到特定區域，或者城市以某種方式將危險活動引導到他們的場地，那麼訴訟有可能會勝訴。當然這將是十分困難的訴訟。」戴維斯說。

市中心人流量減少的主要原因被歸結於居家辦公的普及，然而在漁人碼頭等景點，情況便更加複雜。Herringbone公司的聲明表示，市府和港口局未能保護歷史悠久的漁人碼頭免收遊民和犯罪的影響，給曾經繁榮的本地商業漁夫洞穴和Tarantino造成不可挽回的傷害。

對於許多受影響的企業主來說，他們希望通過法律途徑尋求公正並改變現狀。隨著舊金山繼續面臨公共安全和經濟挑戰，這起訴訟或將成為未來政策調整的重要轉折點。