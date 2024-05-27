黎：金山需要改變者 而非演說家

黎慧心（中）表示，能夠為城市和社區帶來真正的改變。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 亞裔人口超三成，華人 佔主導。華裔 面孔從曾經巔峰擁有首位華人市長，到目前僅有一位市議員在任，市府主要部門也無華人領導。如此大的落差，讓華裔社區感到憂慮，此次黎慧心競選華埠所在第三區的市議員，得到華埠的鼎力支持。作為來自香港的移民，黎慧心希望能夠真正反哺華埠：「華人參政固然重要，但這不應該是投票給我的唯一理由。」

現任第三區市議員、市議長佩斯金（Aaron Peskin）將於11月屆滿卸任，他同時背書了華裔候選人黎慧心和副市府律師麥讚明（Moe Jamil）。另一位主要候選人李爾德（Danny Sauter）雖然有著白人的面孔，但一口流利的粵語，也讓華裔選民眼中一亮。

黎慧心表示，她是所有候選人中唯一有住房建設經驗的，同時也是唯一在公共、私人、非盈利領域都有工作經驗的候選人。

「舊金山現在需要的是有執行力、能夠帶來真實改變的人，而不是一個富有激情的演講者。」黎慧心說，「每個候選人所宣揚的政策大同小異，但誰又能真正讓法案通過、給社區帶來積極的影響。」

黎慧心表示，舊金山從過去的經驗中學到，即便一些法案是出於好的動機，但仍有可能給城市、社區和小商業帶來傷害。她強調，對於選民來說，更需要關注哪位候選人擁有更好的執政記錄和能力，帶來真正的改變。

同時她也表示，政治代表仍然是重要的話題，她希望她的孩子能夠看到，城市領袖能夠如實代表城市中的各個社區。「舊金山是個移民城市，也理應成為一個多元化的城市。」