黃仁勳台灣日開完球...瞬移台北

輝達創辦人黃仁勳25日下午1時在屋崙運動家隊主場開完球後被大批粉絲包圍歡呼。（記者劉先進／攝影）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 25日下午1時在屋崙運動家隊主場開完球後被大批粉絲包圍歡呼。他被困在球場走廊台階至少半小時，直到下午2時才離開球場，沒想到黃仁勳台北時間26日晚間就被目擊出現在他最喜歡的寧夏夜市。網友大讚，該不會黃仁勳已經製造出任意門，從矽谷 可以瞬間移動到台北。

2024年舊金山 台灣日25日在屋崙運動家職棒隊（Oakland A's）主場登場，黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中，開完球也非常親民地與台灣球迷區粉絲互動，上千球迷將他圍住，請他簽名合影，因為粉絲太瘋狂，不到100公尺球場走廊台階，走了將近30分鐘，簽名也簽了100張，許多合影、簽名成功的粉絲都高興到不禁尖叫。

黃仁勳最後是被保全拉起人龍封鎖線下才順利離開球場，沒想到台北時間26日晚間就出現在寧夏夜市。網友不禁驚呼，才剛開完球怎麼能用這麼快的速度抵達台北。後來有網友查出，黃仁勳是搭乘私人飛機，從距離球場不遠的屋崙機場直飛台北松山機場，美西時間下午2時52分起飛，台北時間下午6時37分抵達，飛行時間12小時45分。一般民航航線並沒有這個班機，通常灣區回台灣都是舊金山直飛桃園國際機場。

據了解，黃仁勳此次回台北是為了參加2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）的活動，而矽谷AI另一巨頭美超微（Supermicro）創辦人梁見後（Charles Liang）也會在COMPUTEX上發表主題演講，兩人是否會有更多互動與火花，也很引人期待。

雖然黃仁勳是搭乘私人飛機，但不少網友都開玩笑說，該不會黃仁勳已經發現「蟲洞」，製造出「台北矽谷任意門」了吧；還有人說，台北的任意門抵達地一定是寧夏夜市或是饒河夜市。