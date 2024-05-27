北加20縣博覽會連環秀 暑假玩瘋啦

聖馬刁縣博覽會的摩天輪 (谷歌地圖)

小時候結伴去縣博覽會(county fairs)玩過的人，那種歡樂的記憶常能永存於心。國殤節長周末是縣博覽會季節的開始，很多大人小孩摩拳擦掌，準備在漫長的暑期中痛快的玩一通。

參加縣博覽會是相當獨特的遊樂經驗。會場洋溢著刺激五官的各種活動，搭雲霄飛車人的尖叫，舞台上震耳欲聾的音樂和令人目眩的燈光，飲食攤位散發的香辣氣息，擁抱農場小動物的親暱感，各種零食讓味蕾振奮。北加州 有20個縣博覽會正陸續開始，想要多去參加的人，可以用以下的資訊規畫出旅程。

沙加緬度縣：博覽會只進行到5月27日(周一)為止，嘉年華遊戲(carnival rides)當然是每個博覽會必有的重頭戲，如果要玩這些項目，買一條嘉年華手環(carnival wristband)就可以無限制的玩，是最划算的方式。入場費依年齡與身份是0-12元，手環35元。地址是Sacramento County Fairgrounds, 1600 Exposition Blvd，詳情請上sacfair.com瀏覽。

聖馬刁縣：6月1-9日在San Mateo County Event Center, 1346 Saratoga Drive舉行，今年是90周年大慶。遊客可以參加有獎品的競賽，現場表演項目繁多。入場費0-20元，手環35-40元。請參閱sanmateocountyfair.com。

阿拉米達縣：6月14至7月7日在Alameda County Fairgrounds, 4501 Pleasanton Ave., Pleasanton舉行，除了一般的博覽會項目外，這裡還有賽馬。入場費0-18元，手環34-42元。請參閱annual.alamedacountyfair.com。

蘇諾瑪與馬連縣聯合博覽會：6月20-23日在Sonoma-Marin Fairgrounds, 175 Fairgrounds Drive, Petaluma舉行。這個博覽會有幾項獨特的活動，包括「世界最醜狗」競賽、馬秀和牧羊犬趕羊秀，而且13-25元的入場費已包括玩各種嘉年華遊戲。請參閱sonoma-marinfair.org。

馬連縣單獨舉辦的博覽會，一向都是國慶日周末舉行，地點在Marin County Fairgrounds, 10 Avenue of the Flags, San Rafael。今年是7月3日至7日進行五天，除了一般的博覽會項目外，這裡還有踩高蹺馬戲團(stilt circus)，晚上放焰火。入場費0-30元已包括嘉年華遊戲，詳情請參閱marinfair.org。