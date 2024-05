美麗湖千人歡聚 金山、屋崙走出困境不再陰暗 兩城市犯罪率下降

屋崙Town Up Tuesday吸引一千多人參加。(Urban Peace Movement官網)

日前屋崙 一年一度的「Town Up Tuesday」音樂節上,美麗湖(Lake Merritt)旁草坡上擠滿了人們,他們在重低音嘻哈音樂的伴奏下聚會,一直持續到周二晚上。一千多人中,有擠在野餐毯上的家庭,有自發跳舞的青少年,還有老年人隨著現代說唱歌曲表演的兩步舞。

這個節日證明了某些關於屋崙生活陰暗面描述,比如美麗湖不再是家庭友好聚會的地方,是有意誤導。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導,「這就是我所認識的屋崙。 這就是我愛的屋崙,」18歲的阿納福(Mebaot Atnafu )說,「類似的活動在屋崙經常有,但你卻沒有聽說過。 你只是聽說了犯罪事件」

上周日,舊金山Bay to the Breakers越野跑也呈現出類似的歡樂氛圍和社區氛圍,數千人參加了一年一度穿越城市的12公里長跑活動。

舊金山Bay to the Breakers越野跑呈現出歡樂氛圍和社區氛圍。(Bay to Breakers活動官網)

諸如此類事件表明,關於舊金山和屋崙跌入谷底的敘述,應該讓位給更樂觀的描述。還有數據支持的理由讓舊金山和屋崙的人們相信會有更光明的明天。 兩個城市的犯罪率都在下降,兩市都在大力振興陷入困境的市中心走廊。

少數人危險行為帶來不安

這並不是說事情是完美的。這兩個城市仍在應對大流行期間爆發的生活品質問題,例如患有精神疾病的人越來越多地露宿街頭或在公共場所吸毒,以及商店被用木板封起來。還有街區和社區中的汽車入室盜竊。 這些現象反映了城市混亂和經濟不平等。

隨機暴力事件對都會區來說既令人不安又熟悉。舊金山越野賽跑後一周內,一名婦女在 Inner Sunset 社區被槍殺。 在美麗湖舉行音樂節兩天後,屋崙Skyline高中畢業典禮因槍擊事件導致兩人受傷而提前結束。 由於少數人的危險和無知的行為,對許多人來說本應是一個美好的夜晚卻以混亂結束。

青年發起和平運動盼更光明未來

妮可李 (Nicole Lee) 領導著青年領導的種族正義組織「城市和平運動」(Urban Peace Movement),是「Town Up Tuesday」的主要組織者,三年前舉辦了首次活動。 她將這次活動描述為一封寫給屋崙的「情書」。

妮可李表示,非屋崙人努力地將這裡描繪成危險且犯罪猖獗的城市。 但是在線預訂門票的音樂節觀眾大多數人都是屋崙居民。「我們透過這次活動,表達了我們厭倦了對屋崙的負面描述。」妮可李說。

據屋崙警察局的數據,該市的整體犯罪率比去年下降了約30%,而幾十年來一直在與犯罪作鬥爭的東屋崙甚至下降了43%。

批評者利用近年來令人沮喪的警方數據,作為這座城市正在分崩離析的證據。但最近犯罪統計數據應該證明相反情況,並表明屋崙在某些重要方面正在回到正軌。

屋崙恢復率排名呈上升趨勢

多倫多大學城市學院多年來一直在追蹤美國主要大都市地區的市中心恢復率。報告顯示,屋崙在52個市中心中排名前11位,呈現「上升趨勢」。 用於衡量市中心活動的手機數據顯示,屋崙的活動比去年增加了32%。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)將社區活動的增加歸因於「減少犯罪和投資屋崙的藝術、文化和美食,以及我們城市強烈的社區意識和自豪感」。

跨過海灣大橋,舊金山人也有自己的理由對這座城市的未來抱持更多的希望。

金山犯罪率10年來最低

根據市長辦公室的數據,與2023年前三個月相比,今年1月至3月,財產犯罪下降了32%,暴力犯罪 下降了14%。 去年的整體犯罪率處於過去10年來的最低點,除了2020年大流行年之外。

市長布里德正在競選連任,並希望中將自己定位為維護法律和秩序的候選人。 這些策略可能會在選舉周期中引起溫和選民的共鳴。

盛桃和布里德將犯罪數量下降與其政策聯繫起來,是明智之舉。 但現實情況是,下降幅度很大程度上超出了她們的控制範圍,反映出去年開始的全國範圍內報告的財產和暴力犯罪的大幅下降。

多倫多大學同一份報告中,舊金山排名第六。 數據顯示,市中心的活動比去年增加了42%。 但根據 Kastle 的數據,這些數字掩蓋了這樣一個事實:舊金山的員工返回市中心辦公室的比率是全美最低的,而且辦公室空缺也在飆升。