我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

5/27國殤日 紀念百萬陣亡將士

記者楊逸辰/綜合報導
5月27日是今年的美國國殤日。（圖片來源：Awareness Days）
5月27日是今年的美國國殤日。（圖片來源：Awareness Days）

根據NBC Bay Area介紹，近代歷史中，國殤日也就是陣亡將士紀念日（Naitonal Memorial Day），意味著夏季正式開始，雖然每個人都有選擇慶祝的自由，但美國人也應該記住，這個節日實際上是一個值得作為一個國家停下來反思的陰沉時刻。

陣亡將士紀念日於每年五月的最後一個周一舉行，是紀念在美國武裝部隊服役期間陣亡的美國軍人的專門日子，超過130萬個美國人為他們的國家付出了最終的犧牲。

陣亡將士紀念日最初被稱為「裝飾日」（Decoration Day）。根據「華盛頓郵報」報導，最早在1868年5月30日，一個聯邦退伍軍人組織的負責人羅根少將（Maj. Gen. John A. Logan）設立了裝飾日，以此作為全國用鮮花紀念內戰陣亡者墳墓的一種方式。羅根之所以選擇5月30日作為裝飾日，是因為在這一日全國範圍內鮮花盛開。

根據退伍軍人管理局指出，1966 年約翰遜總統宣布紐約滑鐵盧為該節日的官方「誕生地」。1971年，國會宣布陣亡將士紀念日為全國假日，並將其定為五月的最後一個星期一。據退伍軍人管理局稱，這一天的範圍擴大到了紀念所有在美國戰爭中陣亡的人。2000年12月，國會通過了「國家陣亡將士紀念法案」，並由總統簽署成為法律，以確保那些為國家獻出生命的人們不會被遺忘。

華盛頓郵報

上一則

黃仁勳首登大聯盟 台灣粉絲暴動

下一則

菜單價格上漲 調查：80%受訪者：吃速食變奢侈品

延伸閱讀

惡劣天氣來襲 7大州陷紅色警戒

惡劣天氣來襲 7大州陷紅色警戒
洛縣國殤日致敬老兵 照顧遺屬改善軍人服務

洛縣國殤日致敬老兵 照顧遺屬改善軍人服務
堪州、密州等面臨4級風暴 休士頓、邁阿密恐有破紀錄高溫

堪州、密州等面臨4級風暴 休士頓、邁阿密恐有破紀錄高溫
國殤日長周末 紐約市8處海灘開放戲水

國殤日長周末 紐約市8處海灘開放戲水
聖蓋博國殤日紀念 致敬為國犧牲英烈

聖蓋博國殤日紀念 致敬為國犧牲英烈

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默