5/27國殤日 紀念百萬陣亡將士

5月27日是今年的美國國殤日。（圖片來源：Awareness Days）

根據NBC Bay Area介紹，近代歷史中，國殤日也就是陣亡將士紀念日（Naitonal Memorial Day），意味著夏季正式開始，雖然每個人都有選擇慶祝的自由，但美國人也應該記住，這個節日實際上是一個值得作為一個國家停下來反思的陰沉時刻。

陣亡將士紀念日於每年五月的最後一個周一舉行，是紀念在美國武裝部隊服役期間陣亡的美國軍人的專門日子，超過130萬個美國人為他們的國家付出了最終的犧牲。

陣亡將士紀念日最初被稱為「裝飾日」（Decoration Day）。根據「華盛頓郵報 」報導，最早在1868年5月30日，一個聯邦退伍軍人組織的負責人羅根少將（Maj. Gen. John A. Logan）設立了裝飾日，以此作為全國用鮮花紀念內戰陣亡者墳墓的一種方式。羅根之所以選擇5月30日作為裝飾日，是因為在這一日全國範圍內鮮花盛開。

根據退伍軍人管理局指出，1966 年約翰遜總統宣布紐約滑鐵盧為該節日的官方「誕生地」。1971年，國會宣布陣亡將士紀念日為全國假日，並將其定為五月的最後一個星期一。據退伍軍人管理局稱，這一天的範圍擴大到了紀念所有在美國戰爭中陣亡的人。2000年12月，國會通過了「國家陣亡將士紀念法案」，並由總統簽署成為法律，以確保那些為國家獻出生命的人們不會被遺忘。