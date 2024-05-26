Chow Fun美食之旅 品味多元文化

美食之旅「Chow Fun」開跑。（記者楊逸辰／攝影）

美食之旅「Chow Fun」5月25日上午11時在舊金山圖書館 Excelsior分館圖書館開幕，舊金山估值官郭華健（Joaquín Torres）、舊金山11區市議員安世輝、舊金山11區市議員候選人賴天宸等政要出席。

該活動由菲律賓美國藝術博覽會呈現。CHOW FUN 2024不僅是一個美食節，也是一個支持當地商業並品味亞裔美國人、夏威夷 原住民和太平洋島民社區豐富文化的機會，目前在Mission St、Ocean Ave和Geneva Ave逾40家餐廳、麵包店、咖啡廳和酒吧參加，參與者可探索來自夏威夷、中國、日本、韓國、菲律賓、泰國和越南的各種風味，活動至6月1日。

主辦單位表示，CHOW FUN護照是參與者的美食冒險門票，民眾如果購買上述商家商品，可獲得護照上的一個印章，收集五個或更多印章，可以抽獎。

賴天宸表示，自己身為舊金山第一代華人移民，可以發現他身邊的親友碰面都不說「我愛你」，而是問「你吃了嗎？」他說，這次活動就是以這種方式將愛和食物連結在一起，不少商家從疫情中走出來，仍處於掙扎的狀態，所以這次活動是舊金山人們大力支持本地亞太裔小型企業的大好機會。

安世輝表示，今年是自己做市議員的最後一年，他為11區的多元性感到非常自豪，人們總是覺得好像11區不在地圖上，所以大家正努力盡所能地確保人們在11區有著豐富美好的地方來用餐、參觀和購物。他表示：「在這一亞太傳統月，小型企業主們，你們正在進入復興的時刻！」