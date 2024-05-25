東灣2華女遭同屋男槍殺 疑在1日前後就遇害

東灣華人居住區聖洛倫索兩名華裔女子，5月1日前後遭31歲的同屋男子里德槍殺。（記者劉先進／攝影）

東灣華人居住區聖洛倫索（San Lorenzo）兩名華裔 女子，5月1日前後遭31歲的同屋男子里德（Howard Reed）槍殺，里德逃到密蘇里州 堪薩斯城被捕。阿拉米達縣地檢長官善貞說，槍枝和親密伴侶間的暴力往往會導致死亡，已起訴嫌犯里德犯下謀殺罪。阿拉米達縣監獄系統資料顯示，里德的狀態是不得保釋，下一次開庭時間是7月。

聖洛倫索的亞裔人口30%，不少為華裔。事發區域為Dermody Ave 15000街區。記者實地探訪發現，社區頗為安靜。發生命案的房屋大門緊鎖，窗簾拉上，看不到內部情況。門口人行道邊放著三個垃圾桶，裡面裝滿垃圾，還沒有清理乾淨。能聽到院內有自來水流動聲音，可能有水管破裂。

根據地檢長辦公室公布的消息，受害者分別為32歲的張靜薇（音譯，Jingwei Melanie Zhang）和38歲的多蘿西·麥（Dorothy Mak）。兩人均於5月4日在聖洛倫索市與被告共同居住的住宅內被發現死亡。警方說，懷疑兩人5月1日前後就遇害。

根據調查報告，受害者家人和朋友表示，自4月下旬以來就沒有兩人的消息。阿拉米達縣警在接到相關家人和朋友的電話後，對事發住宅進行福利 檢查。

進入住宅後，警員發現了槍擊證據以及兩位受害者的遺體。調查人員根據在現場發現的資訊，認為里德為嫌犯。5月5日，里德在密蘇里州堪薩斯城被當地執法部門逮捕，隨後根據逃犯無保釋令被引渡回阿拉米達縣。

鄰居彭先生說，得知這一事件很震驚和悲痛，也希望逝者安息。曾見過幾次受害者多蘿西·麥，她會說粵語，為人和善。以前有其他鄰居看到過同住的里德。此前事發住宅疑似發生過爭吵糾紛或家庭暴力，導致縣警兩次出動，在屋外交流很長時間，後來不了了之。這次聽說一位受害者的父親回到中國，聯繫不上女兒，才讓警員上門進行福利檢查，發現慘劇發生。

彭先生此前外出休假，5月3日才回到家中。4日就看到警察將事發地方封鎖，團團圍住進行調查。他在3日到4日之間，並未聽到異常聲音。