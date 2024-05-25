維多利亞風格 舊金山「彩繪七姊妹」房屋稅差很大

在加州13號提案影響下，舊金山七姊妹房屋稅差很大。（取自Google maps）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，維多利亞風格的彩繪七姊妹（Painted Ladies）房屋是舊金山最具標誌性的房子之一，坐落在Steiner街的這七棟房子由同一位建築師在19世紀90年代建造，其中六棟看起來幾乎一模一樣，兩三層高，面積大約在2500到3500平方呎之間。但在加州 第13號提案下，每位房主繳納的房屋稅卻相差甚遠，從1100美元到約4萬4000美元不等。

加州第13號提案是一項具有分水嶺意義的州法律，該提案規定房主的房屋稅與房屋購買時的市場價值保持一致。這意味著，擁有房屋數十年的人所繳納的房屋稅通常要比最近在同一街區購買類似房屋的人少得多。

例如，稅額為1100美元的「彩繪仕女」在過去50年中一直由同一個人擁有，而稅額為4萬4000美元的粉色房子則在2020年才易主。1978年6月，加州選民通過了第13號提案，這項投票 倡議從兩個主要方面重塑了加州的房屋稅格局：首先，它將房屋稅稅率降至評估價值的1%。其次，它限制了房產評估價值的年增長率，評估價值是城市分配的美元數額，決定了房主每年繳納多少房屋稅。提案13將年增長率限制在2%或州通貨膨脹率，以較低者為準。

通常只有在所有權發生變化或新建築完工後，才會按照市場價值對房產進行重新評估。對於沒有進行重大翻修的房主來說，這意味著他們的房產評估價值與購房時的價格保持一致，而與周圍的房地產市場情況無關。

根據該市評估員的數據，在彩繪仕女中，Steiner街718號的租期最長，已超過50年。2023年，這棟綠色 「彩繪仕女」的評估價值為9萬4000元，而Redfin的市場價值為170萬元。房主去年欠下的房屋稅僅為1100多美元，但如果按市值徵稅，帳單將達到2萬美元。

然而，2020年對提案13的一項修正案19號提案的新法律允許55歲以上的老年人或嚴重殘疾人士出售主要住宅，並將其評估價值轉移到新住宅，而無需按市場價值對新房產進行重新評估。

2023年，市政府從六位 「彩繪仕女」身上共徵收了12萬8000元的房屋稅。如果將這筆錢平均分配給這六棟房子，每位業主去年的欠稅約為2萬1000元。實際上，只有兩棟房子的稅費接近這個平均值。