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GlobalSF 亞太裔女性領導力論壇 鼓勵團結互助

記者李怡／舊金山報導
AAPI女性論壇的演講者們。（記者李怡／攝影）
AAPI女性論壇的演講者們。（記者李怡／攝影）

由GlobalSF主辦的「亞太裔女性領導力Celebrating AAPIWomen」23日論壇在舊金山舉辦。活動作為慶祝亞太裔歷史文化月的一部分，特別邀請了來自灣區各行業各亞裔社區職業女性代表。分別講述亞裔女性在職業生涯中面臨的挑戰與突破。

Global SF執行主席趙翠薇（左一）與亞太裔傳統基金會主席鄭可欣（右一），稱...
Global SF執行主席趙翠薇（左一）與亞太裔傳統基金會主席鄭可欣（右一），稱亞裔女性應團結互助。（記者李怡／攝影）

論壇的演講者來自不同的職業領域，包括科學、技術、投資和創業，以及生物研究等領域。講述她們在職業生涯中的見識、觀察與思考。

越裔女性代表Van表示，當天來到場的每位演講者，都是打破職業天花板的亞裔女性。分享她們的故事，是對所有AAPI社區女性的激勵。因亞太裔社區在全國範圍內的不同時期均面臨歧視。根據2023年皮優研究中心的報告，70%即使出生在美國的亞裔也被視為外國人。在菲律賓本國有43%的公司高管由女性擔任，位居全球調查、諮詢和會計公司年度調查的榜首。其他東南亞國家，如泰國、馬來西亞和印度尼西亞，在女性擔任高階管理職位的比例方面也位居全球前十名。美國的亞裔女性還有較長的路要走。

在提到女性所面臨的職業挑戰時，每位演講者都有自己的心路歷程。美聯航的管理主管，印度裔甘貝林（Papia Gambelin）表示，做為亞裔女性，不管從生活還是工作中要學會發聲，與周圍的人和環境互相協作。這樣做的前提是需要先了解自己，找自己和定位的過程是最大的挑戰。

Hellen FuThomas表示，身為亞洲女性，創業期間從無到有的過程面臨最大的挑戰，就是無人指路，尤其是年輕一代。

AMINO合夥人SueXu建議女性讀「設計人生」一書，她說職業生涯和生活都可以被設計和規畫。

GlobalSF執行主席趙翠薇表示，今年是亞太裔歷史文化月的第20年。在這個特別的月份，亞太裔女性在此有一個交流的機會，希望為少數族裔女性創造可以互助和共同成長激勵的空間。

講者給亞裔職業女性的建議是永遠友善，友善和韌性是化解一切挑戰的基礎。 

亞太裔歷史文化月基金會主席鄭可欣、近百名來自教育、創新、創投、文化、藝術等領域的職業女性出席了會議。

亞裔 印度 東南亞

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