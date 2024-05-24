律師投訴：李卡多違反聯邦競選法規 企圖隱瞞誰出錢重計票

前紐約市市長億萬富翁彭博（左）被認為是16選區重新計票背後最大的金主。（美聯社）

國會第16選區眾議員 的3月初選，是一場拚戰激烈的爭鬥。無巧不巧的是初次計票時羅達倫和史密提恩票數完全一樣多。好不容易重新計票確定了11月競逐的兩名候選人，提出重新計票的政治行動委員會現在又被一名律師向聯邦選舉委員會投訴。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，山景城律師歐格瑞迪(Brian O’Grady)22日向聯邦選舉委員會（FEC）提出投訴，指出前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)和「鄰里要結果」(Neighbors for Results)超級政治行動委員會（PAC）違反選舉法規，企圖隱瞞到底是誰在出錢重新計票。

如果不做重新計票，11月的大選中就會是三人角逐的情況。傳聞指出，李卡多的團隊可能認為史密提恩會搶走一部分李卡多的支持者，讓羅達倫成為鷸蚌相爭的得利漁翁。後來「計票超級PAC」(Count the Vote Super PAC)提出重新計票，但要求重新計票者必須向聖他克拉拉和聖馬刁縣政府付錢，每天每縣索取1萬2000元。重新計票最後花了兩個半星期，費用來自計票超級PAC。

歐格瑞迪律師指出，他查閱新申報的競選財務報告，發現親李卡多的「鄰里要結果」PAC轉了10萬2000元給計票超級PAC。這個PAC的最大捐款人，被指是前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)。他單單在2月份就捐了50萬元。

據報導，此外彭博又在4月12-17日期間為「計票」政治行動委員會注資10萬2000元。根據聯邦選舉數據，「鄰居要結果」在今年1月到3月間花費了近45萬8000元支持李卡多的競選活動。兩個委員會的財務長都是Rutan & Tucker 律所的艾爾維茲（Matthew Alvarez）。

據悉，「鄰居要結果」在今年1到3月間共募得56萬5000元，主要來自Cypress 半導體的創始人羅傑斯（Thurman John Rodgers），NetApp公司前執行長沃門洪文（Daniel Warmenhoven）以及彭博。李卡多曾經為彭博2020年的總統競選背書，並充當重要顧問。

歐格瑞迪在投訴中指出，聯邦選舉法規要求PAC在向FEC申報時，必須列出所有的「附庸組織」(affiliates)，如今他查出計票超級PAC沒有把親李卡多的「鄰里要結果」PAC列為附庸組織，違反了選舉法規。他猜測那是因為李卡多想隱瞞他跟重新計票之間的關聯。

羅達倫在重新計票中比史密提恩多五票勝出，他和李卡多將在11月一決勝負。羅達倫22日公開發言，希望李卡多出面澄清這樁控訴。從目前的狀況判斷，如果當初是李卡多要重新計票，他現在可是賠了夫人又折兵。

李卡多競選團隊發言人魯賓斯坦（ Gil Rubinstein）對媒體表示，李卡多支持聯邦關於公開金主的規定，並且認為，羅達倫方面也應該告知選民，太平洋瓦電和加州 公寓房東協會在3月的初選中花費了50萬元來支持羅達倫。

截至發稿本報未獲羅達倫競選團隊回應。