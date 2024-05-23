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舊金山市長候選人羅偉日落區競選 強調公安等4議題 長者給掌聲

記者王子涵／舊金山報導
羅偉的演講獲得在場亞裔支持者的掌聲。（記者王子涵/攝影）
羅偉的演講獲得在場亞裔支持者的掌聲。（記者王子涵/攝影）

舊金山市長候選人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）22日來到日落區Taraval街舉辦競選活動，他強調將關注公共安全、簡化許可證申請流程、與社區對話修建遊民庇護所、監督市府開支和非營利組織的四大方向，其演講獲得約百位亞裔支持者的掌聲。

羅偉22日來到日落區Taraval街舉辦競選活動。（記者王子涵/攝影）
羅偉22日來到日落區Taraval街舉辦競選活動。（記者王子涵/攝影）

位於Taraval街的笑面府餐廳原本在每周三休息，但在本周店內座無虛席，擁擠著從全市趕來的亞裔選民，其中絕大部分都是亞裔長者。他們大多數都是第一次參加政治競選活動，聽到羅偉的首要目標是改善公共安全，增加巡邏警員，叫好聲和鼓掌聲響徹整個空間。

羅偉開頭說到，大部分人對他的印象是出身於著名牛仔品牌李維（Levi's）家族，但被忽略的是他的家族積極參加公共服務。他的父親曾幫助成千上萬的猶太人逃離俄羅斯和埃塞俄比亞的迫害，而母親致力於幼兒教育工作，這塑造了他的價值觀。

他提到，自己創辦的Tipping Point非營利組織，在沒有政府撥款的資助下，籌得5億元私人資金，資助了數十萬個灣區家庭解決住房就業問題。在2015年，他受到已故華人市長李孟賢（Ed Lee）的邀請，將超級盃、世界盃、NBA全明星賽等帶到舊金山灣區，創造巨額的經濟收益。

當天他宣布了應對遊民危機的「Home Run」計畫，極大降低庇護所床位的單位造價，並在上任市長的前六個月裡建設1500個應急庇護床位，其預算的75%將來自於私營部門的資金。

在回答一位支持者有關如何解決遊民安置的問題時，羅偉表示日落區如同全市其他社區一樣，正面臨遊民危機，其中首尾相連的遊民房車給當地造成不小的擔憂。羅偉強調，建設庇護所依然是最有效的方式，但他同時會積極與社區議會溝通，傾聽居民的聲音，他提到全市多個主要庇護所項目為當地治安和街道帶來的積極影響。

雄厚的財力和實用的商業背景，讓羅偉贏得不少選民的青睞，而在最近一次的民調中，羅偉依然落後與有著豐富執政經驗的現任市長布里德（London Breed）和前市長市議員麥法恩（Mark Farrell），如何證明他能夠有效管理舊金山龐大的官僚機構，成為他未來幾個月的挑戰。

遊民 庇護 亞裔

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