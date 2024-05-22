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種族歧視？遛狗者住家突被燒毀 80歲父母被救出

記者王子涵／舊金山報導
威廉姆斯的房子已被徹底燒毀，是否為人為縱火目前還無法確認。（舊金山消防局提供）
威廉姆斯的房子已被徹底燒毀，是否為人為縱火目前還無法確認。（舊金山消防局提供）

舊金山彩繪女士（Painted Lady）社區附近的一處住宅21日上午發生大火。當地官員表示，房屋屬於社區中一名遛狗者，其82歲和79歲的父母被消防員救出並送往醫院。

舊金山消防隊長巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，消防員在上午11時30分趕到位於Fillmore街夾Steiner街的一處兩層住宅。消防員共救出兩人，其中一人「基本被困在樓上」。另一人試圖逃出房子，但被「高溫和濃煙困住」，消防員成功將二人帶離房屋。其中一人傷勢較重，另一人受輕傷。

根據主流媒體亞裔記者Dion Lim報導，房屋的主人威廉姆斯（Terry Williams）是Alamo廣場社區土生土長的居民，因長期在公園附近做職業遛狗者而聞名。兩周前他曾在家門口收到兩個包裹，裡面裝著兩只脖子上套著絞索的黑色玩偶，上面寫著充滿種族歧視的污言穢語。隨後，社區還舉辦支持性集會為威廉姆斯發聲。

威廉姆斯的房子被徹底燒毀，事發期間他正在和市長辦公室刑事司法和公共安全首席官員考德維爾（James Caldwell）會談。趕到現場後，威廉姆斯牽著兩隻羅納威犬不知所措。「我甚至不知道發生了什麼，我不在現場。」他哽咽地說︰「我只是擔心我的父母，他們的房子和一切，我覺得我讓父母失望了。」

威廉姆斯表示，自歧視事件發生後，他一直在為父母尋找新的住所。該區市議員潘正義(Dean Preston)和考德維爾（James Caldwell）也一直在提供幫助。

潘正義趕到現場後表示：「我認識威廉姆斯很多年了，他是這個社區深受愛戴的一員，過去幾周發生在他身上的事情是非常可怕的。」

火災是否為人為縱火，目前還無法確認。巴克斯特表示，判定起火原因還為時尚早，消防局會盡力調查可能的起火點。一名消防員形容，建築內牆壁被燻黑，窗戶被震碎。

威廉姆斯說︰「我們該如何從這場大火中恢復過來，我的事情已經夠多了，現在又要面對這件事，我不知道該怎麼辦，但我要繼續戰鬥。」

種族歧視 舊金山 亞裔

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