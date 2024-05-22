補充500警員職缺 舊金山市議員再提招募計畫

舊金山警局目前警員為1845人，估計目前短缺504名。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 市議員麥德誠（Matt Dorsey）21日提出一項修正案，意在恢復舊金山最低警員編制水平，建立延遲退休 的激勵機制，促進警員保留和招募工作，並在未來五年內加速擴大警員部署、巡邏和調查的職能。這是他第二次嘗試補充舊金山警局約500人的空缺。

該提案由市議長佩斯金（Aaron Peskin）和市議員司嘉怡（Catherine Stefani）共同提出，並得到市議會11位市議員中6位的支持。

麥德誠曾擔任市警局發言人。他表示，通常警局通過橫向招聘的候選者，如社區治安警、安保人員等，通常需要更少的培訓時間以成為全職警員。修正案將加速全市範圍內的公共安全改善。同時，修正案還將確立警察局「30 by 30」的承諾，力爭在2030年前將女性警員的比例提高到30%。此外，警局還將建立遞延退休計畫，加快警察部署到社區安全和調查崗位。

這項提案是緊隨一項公共安全提案被否決後被提出的。B提案在3月被舊金山選民徹底否決，原本計畫每年撥出3000萬元招募新警員，也由麥德誠提出。但在市議員安世輝（Asha Safaí）修訂後，卻被麥德誠本人反對。他形容修訂版本過於依賴新的或修改後的稅收支持，反對者將其斥為「警察稅」。最終B提案未能通過，72%的選民投票 反對。

舊金山警局目前人數為1845人，根據一位發言人表示，該部門目前短缺504名警員；根據一名獨立顧問的建議，2023年的編制人數應為2074名。

佩斯金表示，舊金山需要一支多元化、以社區為中心的警察隊伍，以實現長期承諾但從未實現的社區警務目標。「結合強有力的公民監督機制，這項修正案能夠幫助我們的城市更加安全。」他說。