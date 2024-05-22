美中硅谷協會策畫…趙嬿及多位灣區市長組團 訪中招商

灣區多位市長組成代表團前往中國訪問，成員包括薩拉度加華裔市長趙嬿（右六）和安蒂奧克市長赫南德茲-索普（右一）。（取自中美交流基金會網站）

儘管中國企業可能不曾聽說過加州的康曲柯士達縣（Contra Costa County），但他們很快就會知道。因為灣區 有多位市長，包括康曲柯士達縣的安蒂奧克（Antioch）和奧克萊（Oakley）市長，已啟程前往中國宣傳當地經濟優勢，希望藉此吸引中國投資者前來。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這項活動由總部位於矽谷 的非營利組織「美中硅谷協會」（China Silicon Valley）策畫，是該組織自新冠疫情發生以來首次組成代表團前往中國。今年的活動重點是城市綠色發展、商業拓展，以及透過姊妹城市夥伴關係深化國際關係。

儘管安蒂奧克在中國沒有姊妹市，但市長赫南德茲-索普（Hernandez-Thorpe）在行前表示，透過最近參加於華府舉行的市長會議，以及與國務卿 布林肯會面，他對這種關係有了進一步的了解，並看到了建立這種關係的價值。

赫南德茲-索普說：「國務卿表示，在國際關係中，市長們可以提供的最佳幫助是建立夥伴關係，因為最好的外交政策是一對一接觸和讓人們相互了解。國務卿的話我銘記在心。」

在19日出發前，赫南德茲-索普表示，此次中國行，他會將重點放在宣傳策略貿易、本地的經濟優勢和就業市場潛力。他還計畫展示東康曲柯士達縣連接比茲堡（Pittsburg）、安蒂奧克、布倫塢（Brentwood）和奧克萊的Glydways微型交通系統、宣傳安蒂奧克深水港、AMPORTS擴建海運碼頭、BNSF鐵道和計畫興建的兩個主要商業倉庫。

參與此次活動的灣區人士還包括薩拉度加華裔市長趙嬿（Yan Zhao）、奧克萊市長威廉斯（Mayor Anissa Williams）、聖卡洛斯市長雷克（Adam Rak）、東巴洛阿圖市長羅斐茲（Antonio López）、莫甘山副市長利布爾斯（Marilyn Librers）以及多位矽谷商界領袖。這項活動的費用由總部位於香港的中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）支付。

代表團預計將訪問中國多個主要城市，並參加一系列活動，包括與香港和中國一些快速發展城市的地方政府官員和商界領袖見面。