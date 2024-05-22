華埠商戶：金山為橋梁 帶動美旅遊發展

社會各界代表出席歡迎會。（記者李怡／攝影）

上海市長龔正21日率領代表團訪問金山。華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，希望透過雙方市長的互訪，傳遞積極訊息，以舊金山 為橋梁，帶動美國旅遊業發展。只有旅遊需求增加，雙方航空公司才有動力增加往返美中的航班，進一步方便民眾。

他說，自從疫情後美中關係不穩定，中國大陸再也沒有組織10人以上的旅遊團到訪美國。拜登 政府對電動車加關稅等消息，這對雙方關係是一個負面影響，「接下來，廣州和廣東省政府代表團在5月底要到舊金山訪問，可以透過這些管道告訴中國民眾，美國城市開放了，可以來組織旅遊了。」

邵旗謙也表示，因為零元購、汽車頻繁被砸、遊民 遍布等問題，金山在中國遊客中的形象不佳，希望市長直面治理挑戰，不要推卸責任，解決安全和遊民等問題，傳遞金山正面形象。他說，雖然很多人關係美中航班增加問題，但航空公司也要考慮旅遊人數是否足夠、需求是否旺盛，只有旅遊需求增加，航空公司才有動力去增加航班。

他建議，市府旅遊等部門，可以考慮在金山航班上加大宣傳策略，讓遊客知道金山的知名旅遊景點，加大吸引力。「目前金山還沒有類似的宣傳手段，可以考慮使用。」

金山駐華辦公室Global SF行政主任趙翠薇說，此前紐森擔任金山市長時，曾陪同訪華，見過前上海市長韓正。此次，龔正市長訪問，能強烈感受到上海對舊金山關係的重視和真誠，希望雙方加強更多經貿和文化項目的合作。