締結姐妹市45周年 金山、上海市長簽署諒解備忘錄

上海市長龔正（左）與舊金山市長布里德（右）簽署諒解備忘錄。（記者劉先進╱攝影）

在舊金山 市長布里德訪華一個多月後，上海市長龔正率代表團訪問金山。雙方21日在金山市府簽署諒解備忘錄，慶祝兩地締結姊妹友好城市45周年。龔正表示，朋友越走越近，希望兩個城市的情誼如金門大橋 般雄偉壯麗。布里德說，舊金山是通往亞太地區的門戶，城市發生之事，會改變整個國家和世界。她強調人與人之間關係的重要性，並提及，金山將在7月份派遣10名公立高中生前往上海。

美中關係起伏不定，雙方在一系列議題上既有衝突，也有合作。雖然雙方關係前景微妙，但距離中國最近、貿易往來最頻繁的城市金山，卻在努力營造和中國的關係。布里德4月訪華，就是希望加強雙方的經貿合作，推動金山旅遊業發展。

布里德表示，早在去年11月金山舉行亞太經合組織峰會期間，中國國家主席習主席就到訪金山。他不僅強調確保各國人民蓬勃發展十分重要的人與人之間的關係，更重要的是，提出舊金山願景。舊金山是通往亞太地區的門戶。這個城市發生的事情會改變整個國家，也會改變世界。「這些人與人之間的關係極為重要。因此，我很榮幸地歡迎你們來到市政廳，慶祝金山與上海締結友好城市45周年。」

布里德說，金山非常幸運地擁有一個非常繁榮的華人社區，華埠 是重要組成部分。雙方簽署諒解備忘錄，在45年的歷史關係之後重新作出承諾。備忘錄重點是，繼續圍繞技術、可持續發展和環境發展，加強雙方關係，強調這種人與人之間的關係，「金山將在7月份派遣10名公立高中生前往上海，繼續發展和壯大過去40年來所存在的非凡關係。」

布里德希望利用籌款租借兩個中國大熊貓的計畫，此前遭遇阻礙。她21日沒有直接回答上述問題。只是表示，正在積極磋商和協調，引進中國大熊貓。並調侃，到訪過上海野生動物基地，第一次面對面接觸大熊貓，還看到美麗的白天鵝，「我非常貪婪，希望引進白天鵝。」

龔正表示，朋友越走越近，很高興在布里德市長訪問上海一個月以後，能率團訪問金山。他看到了美麗宜人獨居風情的市容市貌，體驗到開放創新多元包容的城市政策，感受到了如沐春風般的周到安排，「在此代表上海市政府向舊金山市民和社會各界，致以最誠摯的問候，向舊金山市政府為這次訪問，提供的幫助表示衷心的感謝，願舊金山與上海姐妹市的情誼如金門大橋般雄偉壯麗。 」

中國駐舊金山總領事張建敏表示，舊金山與上海是中美第一個建交的友好城市，希望雙方不斷落實「舊金山願景」，未來兩國人民加強互動往，雙方友誼堅定且牢固。