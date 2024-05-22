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舊金山設過渡住房 安置藥物成癮婦女及其子女

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山為藥物成癮的婦女及其子女新設過渡性住房外景。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山為藥物成癮的婦女及其子女新設過渡性住房外景。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市長布里德和社區倡導者21日在10 Hallam St. 慶祝一項新的過渡性住房計畫設施啟動，該計畫旨在為藥物成癮的婦女及其子女擴大治療和復健服務。

舊金山的婦女治療康復預防計畫是該市的健康發展輻射（HER） 之家計畫的擴展，是針對女性的過渡性住房計畫。 新設施將為39名婦女和兒童提供長達2.5年的支持，滿足他們獨特的需求，幫助這些女性戒除毒癮，為他們安排全方位的護理。目前該設施正在招募中，已經安置了17名女性，還有更多女性正在接受安置。

布里德說： 「這項計畫將改變幾代人的生活，幫助婦女及其子女團結一致，為她們的成長奠定基礎。」她說，城市投資這些復健計畫，可以幫助人們振作起來。「成癮是很複雜的事，像婦女治療預防計畫這樣的解決方案將為這些婦女及其孩子提供支持，讓他們有機會共同成長。」

「婦女治療復健預防計畫的啟動，是致力於支持人們康復的重要一步，」 舊金山市議員麥德誠說，「提供安全、穩定和支持性的環境，對於幫助個人克服毒癮和重建生活至關重要。我們必須繼續優先考慮並擴大這些關鍵服務，以確保每個舊金山人都有機會擁有一個健康、無藥物成癮的未來。」

婦女治療康復預防計畫滿足客戶的獨特需求，促進文化敏感性和理解，打破系統性障礙，促進社區支持，提供整體護理、創傷護理，減少恥辱，並賦予婦女和家庭持久康復和治癒的能力。一旦穩定下來，參與者就有機會讓他們的孩子和他們一起住在住房中，那裡將提供額外的支持，例如兒童保育和家庭諮詢服務。 新設施將提供私人和半私人房間，均配有獨立浴室。此外，現場社會服務和安全將在參與者努力實現獨立時培養安全感。

新設施由社區組織「正面方向等同改變」（Positive Directions Equals Change）和「西面社區服務」（Westside Community Services）共同管理。兩者都為舊金山的少數族裔社區服務了數十年，提供專門的支持小組、綜合計畫、心理健康服務、戒毒治療服務、住房、糧食安全規畫、職業和教育發展以及指導。

舊金山正在為患有精神疾病和成癮的人提供一系列服務。僅去年，就有大約 1萬5000 名藥物濫用障礙患者在舊金山健康網絡內獲得了服務。該市繼續投資於專業藥物使用障礙治療、支持和預防服務。

舊金山為藥物成癮的婦女及其子女新設過渡性住房内部環境。（圖片來源：X：Londo...
舊金山為藥物成癮的婦女及其子女新設過渡性住房内部環境。（圖片來源：X：London Breed）

舊金山 投資 心理健康

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