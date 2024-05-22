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防入室盜竊 阿賽頓警設假住宅「釣魚」抓賊

記者徐蓓蓓╱灣區綜合報導
蟊賊一般會打破一樓或陽台二樓的門窗玻璃進入室內。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
蟊賊一般會打破一樓或陽台二樓的門窗玻璃進入室內。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

據KRON4新聞報導，灣區富人區阿賽頓警方日前開展釣魚執法，應對入室盜竊案上升的問題。具體來說就是設立「釣魚物業」來有針對性震攝潛在的蟊賊。

根據這項被命名為「防止入室盜賊釣魚住宅項目」的計畫，警方會在居民區中設立虛假住宅，並在其中設置誘捕裝置，安裝最尖端的監控設備。在有人非法闖入的時候，警察就會以最快速度響應。

這項計畫最早在今年2月宣布。上周，阿賽頓警署宣布了這一項目計畫中的第一所釣魚住宅已經成功布置完畢。

警方表示，釣魚住宅會策略性地分佈在入室盜竊案高發地區。先進的監控科技和警察的快速響應可以增加當場捉住嫌犯的機會。

阿賽頓警方稱這一項目是「提升社區治安的重要一步，」並且感謝社區成員支持此項目。警局計畫透過更多社區互動來增加社區對這一項目的認知，同時應用數據分析手段來評估和不斷調整項目的具體細節。

阿賽頓警方表示接下來還會設立更多的這樣的釣魚住宅。

阿賽頓犯罪率向來在全加州乃至全美都是最低水平。但今年起，卻一連串發生了大約12起入室盜竊案。但據警方數據，阿賽頓入室盜竊案發生最多的還是疫情期間的2021年，全年共有45起。過去兩年分別是16和17起。

警方表示，還會通過自動車牌讀取攝像頭和無人機來追蹤嫌犯。如果在南舊金山地區有罪案發生，攝像頭會一路追蹤嫌犯到阿賽頓，警方會接到嫌犯位置的提示，可以及時逮捕他們。

阿賽頓警方還表示，蟊賊一般會打破一樓或陽台二樓的門窗玻璃進入室內。他們會尋找室內外沒有亮燈，也沒有激活警報系統的住宅。目標一般是保險箱，珠寶，錢包，手袋和現金等。

釣魚 加州 疫情

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