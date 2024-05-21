抗議親巴處理不當 聖他克魯茲加大罷工

平日環境相當清幽的聖他克魯茲加大校園，20日有研究生職員開始罷工。(谷歌地圖)

聖他克魯茲加大(UC Santa Cruz)的研究生職員，20日起照工會的決議開始罷工 ，起因是學校對親巴勒斯坦 抗議人士的強力應對方式。加州大學系統已向官方提出申訴，要求政府出面制止罷工。

加大系統的九個學校中，雖然幾乎每一個都有親巴勒斯坦的抗議事件，聖他克魯茲加大卻是第一個由工會成員罷工的學校，這個工會的代號是UAW 4811。該工會有UC九校的4萬8000名研究生職員會員，聖他克魯茲加大的會員有大約2000人。

該工會已對UC系統提出「不公平對待勞工 方式」(unfair labor practice)，且在網站上指責校方對親巴勒斯坦抗議處理不當，並導致事件升級，會員遭到警察和反抗議者暴打、噴辣椒噴劑，甚至有些人被打成腦震盪，這是違反雙方事先已有的協議。

工會表示，與會員站在同一陣線是工會必須的職責。但UC系統也已向州政府的公共聘任關係委員會(Public Employment Relations Board)對UAW 4811提出「不公平處理勞工關係」的申訴，因為雙方已有的協議中，明文規定工會不可以因為「非勞工問題」(non-labor issues)發動罷工。而抗議以哈衝突明顯不是勞資關係的問題，因此罷工必須立即停止。

UC系統勞工關係副校長瑪特拉(Melissa Matella)指出，這項罷工影響到教學、研究和公共服務，對其他學生與學校的運作是不公平的。許多學生的家長則搖頭嘆息，以色列和鄰邦的糾結仇恨已有數千年之久，花錢送孩子去受高等教育，卻被不相干的事阻撓了學習，這對家長和專心向學的學生豈是公平的？