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「投資高鐵是大事」 裴洛西讚中國建設

記者王子涵╱舊金山報導
在中國感受高鐵的經歷，讓佩洛西認為，投資高鐵是個大事。（記者王子涵╱攝影）
在中國感受高鐵的經歷，讓佩洛西認為，投資高鐵是個大事。（記者王子涵╱攝影）

談起高速鐵路（High-Speed Rail），人們自然會想到日本新幹線和近些年崛起的中國高鐵。而在美國西海岸，聯通南北的加州高鐵在歷經20多年的建造後，完工依然遙遙無期，州長紐森此前曾批評其項目缺乏監管、造價高昂。去年年底，美國聯邦政府撥款60億元推進加州高鐵的建設，並在上周再次通過34億元撥款，將北加Caltrain線路的最北端延長至舊金山市中心Salesforce樞紐，使之成為可能的加州高鐵終點站。近些年的財政支持是否意味著美國在鐵路這一傳統優勢領域上的再起航。

前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）20日表示，她在中國訪問時，得知在沿海有一個小鎮成為電動汽車生產的重鎮，距離北京大約三個小時的車程，她便臨時決定當日拜訪。坐上高鐵後，她在29分鐘30秒後就抵達了目的地，給她很大的震撼。

「這就像通勤一樣，想想看這將是多麼好的機會。高鐵為萬千家庭提供了工作、教育、互相探訪和團聚的機會，各地有了聯繫。」裴洛西說，「投資高鐵是個大事。」

裴洛西說，將Caltrain延長至舊金山市中心，將進一步改善灣區人們的生活質量，帶來更多的就業機會、更可負擔的住房和更清潔的環境。

她表示，加州高鐵在佛萊斯諾市(Fresno)的路段創造了1萬個就業機會，這也將發生在舊金山市。同時，得益於公共交通，人們能夠呼吸到更清潔的空氣，無需在擁堵的車流中忍受尾氣。更方便的通行也允許人們居住在更遠的地方，並來到舊金山工作，房價會變得更加可負擔。更快捷的鐵路為人們剩下不少時間，去享受生活，提高生活質量。

在中國感受高鐵的經歷，讓裴洛西認為高鐵能夠為萬千家庭提供工作、教育、互相探訪和團...
在中國感受高鐵的經歷，讓裴洛西認為高鐵能夠為萬千家庭提供工作、教育、互相探訪和團聚的機會，投資高鐵是個大事。（記者王子涵╱攝影）
從左到右：TJPA主席朱健文、前眾議長佩洛西、舊金山市長布里德、TJPA執行主任...
從左到右：TJPA主席朱健文、前眾議長佩洛西、舊金山市長布里德、TJPA執行主任Adam Van de Water。（記者王子涵╱攝影）
門戶項目最終的目的，是將舊金山市中心作為加州高鐵項目的終點站。（TJPA提供）
門戶項目最終的目的，是將舊金山市中心作為加州高鐵項目的終點站。（TJPA提供）

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