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聯邦撥34億 Caltrain延長至金山市中心

記者王子涵╱舊金山報導
前眾議長裴洛西出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）
前眾議長裴洛西出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）

前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）、加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市長布里德（London Breed）等多位來自聯邦、州與市級的政要，20日在舊金山Salesforce樞紐中心大廳宣布一筆高達34億元的聯邦撥款，將投資於灣區的重要交通樞紐，將進一步幫助舊金山市中心與灣區各市乃至南加地區的連接。

稱為「門戶」（The Portal）的大型項目將延長現有的Caltrain（加州鐵路）軌道1.8哩。其中包括在舊金山市中心的地下挖掘一條長1.3哩的隧道，將Caltrain火車開入市中心的Salesforce樞紐中心。

該項目將在明年開工，耗時10年完成，預計在2036投入使用。工程還將新建兩個地下車站，將第四街和國王街與Saleforce交通樞紐連接起來。項目最終的目的，是將舊金山市中心作為加州高鐵項目的終點站。

越灣聯合力量機構（Transbay Joint Powers Authority，簡稱TJPA）負責工程的運營。這一機構已經斥資23億元建造了Salesforce樞紐大廳，提供八個線路的公交服務、零售店和一個占地5.4畝的屋頂花園。

建成後，舊金山市中心的居民將會更便捷地到達中半島、矽谷和南灣工作和生活。並且理論上，通過中央山谷通往南加州的加州高鐵也將與之進行連接。

由聯邦交通運輸局（The Federal Transit Administration）提供的34億資金需要地方配套資金。根據交通官員的介紹，其資金已經滿足整體項目三分之二的需求。TJPA還在積極尋求州府和各地市府的支持。

威善高表示，聯邦的撥款為舊金山未來幾年的蓬勃發展，所需的交通服務打下基礎，將市中心與更廣泛的區域相連。同時，項目還有助於確保未來的繁榮和氣候目標。「我們將繼續努力，爭取門戶項目剩餘的資金，完成全州範圍內的高鐵系統，確保產生最廣泛積極的影響。」

布里德回憶，自己在戴維斯加大讀書時，在市中心舊交通樞紐乘坐灰狗巴士的感受，「那感覺很不好。」她表示，市府與TJPA長達30年的合作，幫助舊金山擁有如紐約、倫敦等城市發達的交通系統。同時，發達的交通能夠為市中心帶來更多的人口，市府在2030年新增3萬名新居民的願景，得益於門戶項目的存在，已經實現1.5萬人。

她強調，市中心不只是朝九晚五的工作區域，還要有住房、讓人們享受生活的空間。她感謝總統拜登、前眾議長裴洛西、聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的領導。

根據聲明，「門戶」項目是北加州減少溫室氣體排放最有效的項目之一，並預計創造6.9萬個就業崗位。

「門戶」項目最終的目的，是將舊金山市中心作為加州高鐵項目的終點站。（TJPA提供...
「門戶」項目最終的目的，是將舊金山市中心作為加州高鐵項目的終點站。（TJPA提供）
鐵路建成後，Salesforce樞紐中心構想圖。（TJPA提供）
鐵路建成後，Salesforce樞紐中心構想圖。（TJPA提供）
前眾議長裴洛西出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）
前眾議長裴洛西出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）
前排從右到左：州參議員威善高、舊金山市長布里德、前眾議長佩洛西、市府律師邱信福等...
前排從右到左：州參議員威善高、舊金山市長布里德、前眾議長佩洛西、市府律師邱信福等人出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）
從左到右：TJPA主席Jeff Gee、前眾議長裴洛西、舊金山市長布里德、TJP...
從左到右：TJPA主席Jeff Gee、前眾議長裴洛西、舊金山市長布里德、TJPA執行主任Adam Van de Water出席新聞發布會。（記者王子涵╱攝影）

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