我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

申請聖地牙哥行政長未果 聖縣議員質疑遴選方式擬提告

編譯組╱綜合報導
聖他克拉拉縣議員查維茲，可能對聖地牙哥縣提出法律訴訟。(圖取自查維茲臉書)
聖他克拉拉縣議員查維茲，可能對聖地牙哥縣提出法律訴訟。(圖取自查維茲臉書)

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)在申請聖地牙哥縣(San Diego County)行政長(chief administrative officer)職務兩次未果之後，可能對聖地牙哥縣遴選方式提出法律訴訟。

查維茲的律師、總部位在舊金山律師事務所「Altshuler Berzon LPP」律師希索姆(B.J. Chisholm)日前向聖地牙哥縣議長瓦加斯(Nora Vargas)提交一封信，指出查維茲正考慮針對聖地牙哥縣處理她申請行政長職務過程的遴選方式，提出「可能法律訴訟」。該職位負責執行議會政策，並管理約1萬8000名員工。

根據加州政府員工薪資資料庫「Transparent California」，暫代行政長麥爾(Helen Robbins-Meyer)的2022年薪資超過37萬5000元。

查維茲去年申請該職位，今年又再申請一次。她並未被選為最終候選人。

律師信要求官員「保存相關遴選與聘任過程的所有正式紀錄」，並稱遴選候選人的聖地牙哥縣議員曾討論查維茲的族裔，並向外部來源透露有關聘任過程的私人資訊。信中指出，身為有色人種女性，查維茲熟悉有害的過去舊有觀念，會傷害並貶低有色人種女性擔任領導職務的資格。她非常嚴肅地重視任何論斷她的經歷、質疑她的族裔，或評斷她是否合乎資格的作法。

瓦加斯的發言人表示，縣議會在招聘過程保持透明，並將持續如此進行。聖地牙哥縣為全國第五大縣，縣議會致力積極並嚴格尋找下一任行政長，堅守保密規定及政策。

信中指出，查維茲去年在聖荷西競選市長失敗後、首次申請該職位，並曾收到有條件錄取通知，但後來因故遭到撤銷。她獲得當地工會支持，其中包括代表該縣超過1萬3000名員工的SEIU Local 221工會。4月30日，工會在聖地牙哥縣行政大樓外集會支持查維茲，呼籲提高遴選過程透明度。

聖地牙哥縣官員將於6月4日宣布新任行政長。

聖地牙哥 加州 舊金山

上一則

屋崙男銷贓被盜商品 地檢處起訴

下一則

金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民

延伸閱讀

陳熠獲市警工會支持

陳熠獲市警工會支持
CBP聖地牙哥站 緝獲價值175萬元毒品

CBP聖地牙哥站 緝獲價值175萬元毒品
距聖地牙哥1個多小時 加州小鎮再出售 28棟建築賣660萬

距聖地牙哥1個多小時 加州小鎮再出售 28棟建築賣660萬
中國走線客新招 買墨西哥假證件入境美

中國走線客新招 買墨西哥假證件入境美
南灣遊民安置項目 成華人購房反指標

南灣遊民安置項目 成華人購房反指標

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘