申請聖地牙哥行政長未果 聖縣議員質疑遴選方式擬提告

聖他克拉拉縣議員查維茲，可能對聖地牙哥縣提出法律訴訟。(圖取自查維茲臉書)

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)在申請聖地牙哥 縣(San Diego County)行政長(chief administrative officer)職務兩次未果之後，可能對聖地牙哥縣遴選方式提出法律訴訟。

查維茲的律師、總部位在舊金山 律師事務所「Altshuler Berzon LPP」律師希索姆(B.J. Chisholm)日前向聖地牙哥縣議長瓦加斯(Nora Vargas)提交一封信，指出查維茲正考慮針對聖地牙哥縣處理她申請行政長職務過程的遴選方式，提出「可能法律訴訟」。該職位負責執行議會政策，並管理約1萬8000名員工。

根據加州 政府員工薪資資料庫「Transparent California」，暫代行政長麥爾(Helen Robbins-Meyer)的2022年薪資超過37萬5000元。

查維茲去年申請該職位，今年又再申請一次。她並未被選為最終候選人。

律師信要求官員「保存相關遴選與聘任過程的所有正式紀錄」，並稱遴選候選人的聖地牙哥縣議員曾討論查維茲的族裔，並向外部來源透露有關聘任過程的私人資訊。信中指出，身為有色人種女性，查維茲熟悉有害的過去舊有觀念，會傷害並貶低有色人種女性擔任領導職務的資格。她非常嚴肅地重視任何論斷她的經歷、質疑她的族裔，或評斷她是否合乎資格的作法。

瓦加斯的發言人表示，縣議會在招聘過程保持透明，並將持續如此進行。聖地牙哥縣為全國第五大縣，縣議會致力積極並嚴格尋找下一任行政長，堅守保密規定及政策。

信中指出，查維茲去年在聖荷西競選市長失敗後、首次申請該職位，並曾收到有條件錄取通知，但後來因故遭到撤銷。她獲得當地工會支持，其中包括代表該縣超過1萬3000名員工的SEIU Local 221工會。4月30日，工會在聖地牙哥縣行政大樓外集會支持查維茲，呼籲提高遴選過程透明度。

聖地牙哥縣官員將於6月4日宣布新任行政長。