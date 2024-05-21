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北加台灣工商會 新會長黃俊肇就任

記者孫愛薇╱聖荷西
王若衣（左一）在林貴香（右二）與賴銘琪（左二）監交下將印信交給北加州台灣工商會新任會長黃俊肇（右一）。（記者孫愛薇╱攝影）
王若衣（左一）在林貴香（右二）與賴銘琪（左二）監交下將印信交給北加州台灣工商會新任會長黃俊肇（右一）。（記者孫愛薇╱攝影）

加州台灣工商會19日在南灣舉行第37屆會長與理事交接典禮，原會長王若衣（Daisy Wang）交接給新任會長黃俊肇 （Jake Huang）。典禮上同時舉行北加州台灣工商會青商部第20屆交接典禮，由原會長康宜㚬交接給新任會長謝長祐。

現場有駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、聖他克拉拉縣議員李洲曉夫人Sally Wu、佛利蒙市議員考克斯（Teresa Cox）、佛利蒙聯合學區委員寇惠風、世界華人工商婦女企管協會北加州分會長高椿惠、北美洲台灣商會聯合總會名譽會長吳怡明等人到場致意。超過15位歷屆北加州台灣工商會會長也到場送上祝賀。

成立於1988年的北加州台灣工商會，匯集眾多北加州台灣工商人士，促進台北與世界商業的交流與合作，透過不同活動的舉辦以及商業交流，為會員創造更多商業價值，也為台灣在海外的發展貢獻力量。

工商會新舊任會長交接儀式，由世界台灣商會聯合總會名譽會長林貴香監交。黃俊肇表示，將繼續肩負北加州台灣工商會的使命，帶領會員開創更寬廣的商機。王若衣展示過去一年來帶領北加州台灣工商會的工作成果，並感謝第36屆團隊的努力與貢獻，祝福第37屆團隊接棒傳承，相信在新的團隊與會員的共同努力下，工商會將繼續在國際商業舞台上發光發熱，為台灣與全球的經濟發展做出更大的貢獻。

康宜㚬則表示，已在緊鑼密鼓籌備新的活動，希望會員們可以拭目以待。

康宜㚬（左一）在吳怡明（右二）與莊雅淑（左二）監交下將印信交給北加州台灣工商會青...
康宜㚬（左一）在吳怡明（右二）與莊雅淑（左二）監交下將印信交給北加州台灣工商會青商部新任會長謝長祐（右一）。（記者孫愛薇╱攝影）

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