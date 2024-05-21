南太浩湖市擬開徵「空屋稅」提案可望入11月大選公投

南太浩湖市環境悠美，是知名的度假風景區。(谷歌地圖)

緊鄰內華達州的加州南太浩湖市(South Lake Tahoe)，有44%的住宅是半年以上無人居住的度假屋。當地一個組織已得到法定的簽名數目，要把「空屋稅提案」(vacancy tax proposition)放上11月的選票。如果公投通過，空置度假屋的業主每年要繳6000元的空屋稅。

「挺廉價住宅的本地人」(Locals for Affordable Housing)已得到的簽名數目，比法定數量多一倍多，可見支持該案的人相當多。根據2022年人口普查的數據，南太浩湖約有7150棟住宅是半年以上空置的，這些業主多半是灣區 年紀較大的人，他們是在很久以前房價 很低的時候買的，他們多半時間不住在這裡。

該組織的領導人指出，在本地工作的人，很多因為買不起房屋、付不起租金，從這裡搬走了，讓地方失去了勞動人口。但是徵空屋稅的方式，在居民中引起分裂。住在本地的年紀較輕、收入較少一代，大力贊成徵空屋稅來建廉價住宅，住在灣區年紀較長、財務豐厚的屋主則大力反對。

目前南太浩湖房價中間值是75萬7000元，比起2004年是三倍多。這裡的居民年收入中間值是6萬元，要買一棟房子是登天之難。從2000年至今，南太浩湖只增建了2200棟住屋，但是空置屋增加的數量超過2200棟，所以可住房舍其實還減少了。

贊成提案的人指出，因為度假屋愈來愈多，讓本地人口不增反減，這些年來人口少了10%，學校的註冊學生數則暴減36%，讓此地的景氣越發蕭條。度假屋的業主則表示，這種提案等於是「強迫徵稅」(to taxation without representation)，因為度假屋主的投票 註冊地是在灣區，根本不能在本地投票，多數人於是「強暴」少數人。

該組織提出數據，希望說服度假屋主把房子出售。如果有20%的度假屋變成出租屋或出售，本地人就可以多有1400棟住房。其他的度假屋，每年繳的空屋稅會是3400萬元，這筆經費可以用在興建廉價住屋、做地方基層建設和設立公共交通系統等用途。

凱莉貝森(Kelly Bessem)是非營利「冬季野地聯盟組織」(Winter Wildlands Alliance)的管理人，她一年到頭是打兩、三份工才能有足夠的錢應付衣食住行，過去五年她一共換了九個住處。她向度假屋的屋主呼籲，請大家為了社區的益處支持這項提案。她表示，如果你一年要搬兩次家，你怎麼可能過安定的生活，因為你總是在擔憂是不是會變成無家可歸的人。

鮑勃瓦特(Bob Wachter)是一棟度假屋的屋主，他表示，法案實施後第一年，每棟度假屋徵收3000元，如果第二年還是空置，稅額增加到6000元，這是很不公平的，他是努力讀書、奮力賺錢才買到這棟房子，他有三個學士後學位，當工程師到71歲才退休，這棟度假屋是他一生夢想的實現，現在卻因此成為人人喊打的對象。