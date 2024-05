Bay to Breakers越野賽 數千人開跑

1穿著奇特服裝參賽的選手們。(記者李怡╱攝影)

數千名跑者19日齊聚舊金山 參加第111屆「Bay to Breakers」越野賽。 當天早上8時,數千名跑者身著慢跑裝備或色彩鮮豔的服裝,有人身穿鮭魚、婚紗、香蕉等服飾,有的甚至光著身子,一起跑上街頭。他們從Embarcadero海濱一直到Ocea Beach,沿途經過金融區、金門公園等,全長 12 公里。

主辦單位表示,Bay to Breakers越野賽始於1912年,是美國最古老的越野賽之一。這項比賽曾在1986年創造吉尼斯記錄,成為全世界參與人數最多的跑步比賽,當時參賽人數達11萬,直到2010年才被超越。不僅是一場運動比賽,更是一場慶祝活動,展現了舊金山的多樣性、創意和多元的社區精神。

Bay to Breakers越野賽以參與者們奇特的創意裝扮而聞名。 跑者經常穿著各種奇裝異服,包括超級英雄、扮成動物、歷史人物等,讓比賽成為視覺饗宴。 越野賽是一項社區活動,吸引了成千上萬的當地居民和遊客。 當地居民沿街為選手們加油,開派對,為比賽增添了熱鬧的氣氛。

救濟山交通局努力幫助參賽者們準時到達現場參賽,即時安排封街道路,避免交通擁堵。

第一批完賽的選手用了不到40分鐘就到達了Ocean Beach的終點,而一些以體驗城市街景的參賽者們,還會偶爾在中途小酌幾杯。

舊金山市長候選人、前市長麥法恩(Mark Farrell)也參與了比賽。他表示,自己首次參賽還是在七歲的時候,他與父親還有學校的夥伴,三人共同跑到終點線,是珍貴的兒時記憶。他此後參賽多次,其衝線的照片還保存至今。

「Bay to Breakers最能夠體現舊金山充滿活力、享受生活的精神,我希望所有人都能夠度過一個愉快的、安全的比賽。」麥法恩說。

今年男子組前三名選手包括,本尼(Colin Bennie)來自舊金山,也是2023年的冠軍,用時37分鐘02秒。 第二名奧利(Christopher Olley),用時38分02秒。第三名 奧利爾(Paddy O’Leary),用時38分12秒。