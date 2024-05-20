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Bay to Breakers越野賽 數千人開跑

記者李怡、王子涵╱舊金山報導
1穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）
1穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）

數千名跑者19日齊聚舊金山參加第111屆「Bay to Breakers」越野賽。 當天早上8時，數千名跑者身著慢跑裝備或色彩鮮豔的服裝，有人身穿鮭魚、婚紗、香蕉等服飾，有的甚至光著身子，一起跑上街頭。他們從Embarcadero海濱一直到Ocea Beach，沿途經過金融區、金門公園等，全長 12 公里。 

主辦單位表示，Bay to Breakers越野賽始於1912年，是美國最古老的越野賽之一。這項比賽曾在1986年創造吉尼斯記錄，成為全世界參與人數最多的跑步比賽，當時參賽人數達11萬，直到2010年才被超越。不僅是一場運動比賽，更是一場慶祝活動，展現了舊金山的多樣性、創意和多元的社區精神。

Bay to Breakers越野賽以參與者們奇特的創意裝扮而聞名。 跑者經常穿著各種奇裝異服，包括超級英雄、扮成動物、歷史人物等，讓比賽成為視覺饗宴。 越野賽是一項社區活動，吸引了成千上萬的當地居民和遊客。 當地居民沿街為選手們加油，開派對，為比賽增添了熱鬧的氣氛。

救濟山交通局努力幫助參賽者們準時到達現場參賽，即時安排封街道路，避免交通擁堵。

第一批完賽的選手用了不到40分鐘就到達了Ocean Beach的終點，而一些以體驗城市街景的參賽者們，還會偶爾在中途小酌幾杯。

舊金山市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）也參與了比賽。他表示，自己首次參賽還是在七歲的時候，他與父親還有學校的夥伴，三人共同跑到終點線，是珍貴的兒時記憶。他此後參賽多次，其衝線的照片還保存至今。

「Bay to Breakers最能夠體現舊金山充滿活力、享受生活的精神，我希望所有人都能夠度過一個愉快的、安全的比賽。」麥法恩說。

今年男子組前三名選手包括，本尼（Colin Bennie）來自舊金山，也是2023年的冠軍，用時37分鐘02秒。 第二名奧利（Christopher Olley），用時38分02秒。第三名 奧利爾（Paddy O’Leary），用時38分12秒。

女子組前三名選手，克拉麗莎（Clarissa Morales）用時45分05秒。 第二名加魯特（Wade Garoutte）用時46分45秒。 第三名肖特（Meagan Short），用時47分。

Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年...
Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年創造吉尼斯紀錄。(取自Bay to Breakers官網）
Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年...
Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年創造吉尼斯紀錄。(取自Bay to Breakers官網）
Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年...
Bay to Breakers比賽以選手穿著多彩有趣的服飾而聞名，曾在1986年創造吉尼斯紀錄。(取自Bay to Breakers官網）
19日穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）
19日穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）
用穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）
用穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）

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