Bay to Breakers越野賽 數千人開跑

1穿著奇特服裝參賽的選手們。（記者李怡╱攝影）

數千名跑者19日齊聚舊金山 參加第111屆「Bay to Breakers」越野賽。 當天早上8時，數千名跑者身著慢跑裝備或色彩鮮豔的服裝，有人身穿鮭魚、婚紗、香蕉等服飾，有的甚至光著身子，一起跑上街頭。他們從Embarcadero海濱一直到Ocea Beach，沿途經過金融區、金門公園等，全長 12 公里。

主辦單位表示，Bay to Breakers越野賽始於1912年，是美國最古老的越野賽之一。這項比賽曾在1986年創造吉尼斯記錄，成為全世界參與人數最多的跑步比賽，當時參賽人數達11萬，直到2010年才被超越。不僅是一場運動比賽，更是一場慶祝活動，展現了舊金山的多樣性、創意和多元的社區精神。

Bay to Breakers越野賽以參與者們奇特的創意裝扮而聞名。 跑者經常穿著各種奇裝異服，包括超級英雄、扮成動物、歷史人物等，讓比賽成為視覺饗宴。 越野賽是一項社區活動，吸引了成千上萬的當地居民和遊客。 當地居民沿街為選手們加油，開派對，為比賽增添了熱鬧的氣氛。

救濟山交通局努力幫助參賽者們準時到達現場參賽，即時安排封街道路，避免交通擁堵。

第一批完賽的選手用了不到40分鐘就到達了Ocean Beach的終點，而一些以體驗城市街景的參賽者們，還會偶爾在中途小酌幾杯。

舊金山市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）也參與了比賽。他表示，自己首次參賽還是在七歲的時候，他與父親還有學校的夥伴，三人共同跑到終點線，是珍貴的兒時記憶。他此後參賽多次，其衝線的照片還保存至今。

「Bay to Breakers最能夠體現舊金山充滿活力、享受生活的精神，我希望所有人都能夠度過一個愉快的、安全的比賽。」麥法恩說。

今年男子組前三名選手包括，本尼（Colin Bennie）來自舊金山，也是2023年的冠軍，用時37分鐘02秒。 第二名奧利（Christopher Olley），用時38分02秒。第三名 奧利爾（Paddy O’Leary），用時38分12秒。