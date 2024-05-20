第40屆華運會聖火 華埠國父紀念館點燃

第四十屆華運會聖火19日在華埠國父紀念館點燃。（華運會提供）

第四十屆金山灣區華人 運動大會19日上午在華埠 國父紀念館舉行聖火點燃儀式。眾來賓手遞手傳接華運聖火，傳遞自由、和平、民主、團結、勇敢的理念。

主辦單位表示，作為海外華人最大的體育盛事之一，華運會自1985年成立的30多年來一直薪火相傳。 每年的比賽項目都有數十項以上，除了籃球、排球、網球、羽毛球、高爾夫球、保齡球、射擊等球類比賽以外，還陸續加入民俗體育、現場繪畫比賽，名人競走等其他項目。

華人運動大會的宗旨是提倡全僑健身、並借由該平台凝聚僑心，建成一個守望相助的平台，希望僑民社區互相交流互相幫助。其聖火傳遞有三個意義。第一，象徵著華運會聖火生生不息，一直傳遞下去。第二，傳達所有華人對和平、努力和民主的期望。第三，凝結僑社，表達支持自由民主的聲音。

華運會前主委王進德在今年3月卸下重擔，由陳朝全接下主委。陳朝全表示，他會竭盡所能接下重擔，把華運會的精神延續下去，把分列式辦得更加熱鬧，與主流社會交流緊密。

第四十屆華運會籌備團隊包括，林貴香擔任總顧問、僑務委員呂玉貞擔任執行顧問、王進德擔任顧問、王以芹擔任財務長、陳思如擔任秘書長、賴淑娜擔任總幹事。

國父紀念館館長陳夏儀表示，很榮幸華運會的聖火在國父紀念館點燃，其精神繼承自奧運精神。她祝願所有參賽的選手能夠有更好的運動表現，向著更快、更高、更強的目標努力，她預祝華運會圓滿成功。