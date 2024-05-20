第40屆華運會聖火 華埠國父紀念館點燃
第四十屆金山灣區華人運動大會19日上午在華埠國父紀念館舉行聖火點燃儀式。眾來賓手遞手傳接華運聖火，傳遞自由、和平、民主、團結、勇敢的理念。
主辦單位表示，作為海外華人最大的體育盛事之一，華運會自1985年成立的30多年來一直薪火相傳。 每年的比賽項目都有數十項以上，除了籃球、排球、網球、羽毛球、高爾夫球、保齡球、射擊等球類比賽以外，還陸續加入民俗體育、現場繪畫比賽，名人競走等其他項目。
華人運動大會的宗旨是提倡全僑健身、並借由該平台凝聚僑心，建成一個守望相助的平台，希望僑民社區互相交流互相幫助。其聖火傳遞有三個意義。第一，象徵著華運會聖火生生不息，一直傳遞下去。第二，傳達所有華人對和平、努力和民主的期望。第三，凝結僑社，表達支持自由民主的聲音。
華運會前主委王進德在今年3月卸下重擔，由陳朝全接下主委。陳朝全表示，他會竭盡所能接下重擔，把華運會的精神延續下去，把分列式辦得更加熱鬧，與主流社會交流緊密。
第四十屆華運會籌備團隊包括，林貴香擔任總顧問、僑務委員呂玉貞擔任執行顧問、王進德擔任顧問、王以芹擔任財務長、陳思如擔任秘書長、賴淑娜擔任總幹事。
國父紀念館館長陳夏儀表示，很榮幸華運會的聖火在國父紀念館點燃，其精神繼承自奧運精神。她祝願所有參賽的選手能夠有更好的運動表現，向著更快、更高、更強的目標努力，她預祝華運會圓滿成功。
出席聖火點燃儀式的還有駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、文教中心主任劉岱欣、中華總會館代總董、合和總會館主席謝躍池、國父紀念館榮譽董事長趙川三、肇慶總會館主席張耀廷、僑務委員關建中、僑務諮詢委員夏玉珠、中華傳統文化協會會長余武良、合和總會館前主席余健全、中國國民黨駐美總支部常委楊昆山等。
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