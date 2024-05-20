普利西迪歐區 金山民眾居住首選

普利西迪歐社區意外成為舊金山居民遷入的熱門社區。（取自臉書）

舊金山 的普利西迪歐（Presidio）區擁有考古遺址、十幾條自然小徑和金門大橋（Golden Gate Bridge）南緣。它也是一個社區，有約 1200 套公寓和出租房坐落在國家公園內。數據顯示，這裡吸引了很多以前住在舊金山其他地方的人。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，美國人口普查 局（U.S. Census Bureau）在 2018 年至 2022 年期間對普利西迪歐居民進行了調查，其中近 30% 的居民表示，他們一年前曾在該市其他地方居住過。這一比例在舊金山所有社區中都是最高的，是全市比例的三倍多。

普利西迪歐信託基金會（Presidio Trust）發言人皮特里（Lisa Petrie）說，普利西迪歐的房屋往往會吸引很多潛在租戶的興趣，租賃辦公室每個月都會收到 400 到 700 份諮詢。她補充說，這一社區靠近小徑和公園，因此特別受家庭和帶寵物 者的歡迎。

普利西迪歐的公寓是最近才新建的。1994 年，軍隊撤出了這個曾長期被西班牙、墨西哥和美國軍隊用作軍事駐紮的地方。大部分住房直到近十年後才上市，非本市居民可能無法立即知道他們可以住在那裡。但公園的網站明確證實：「是的，你可以住在普利西迪歐！」

一張地圖顯示了居住在人口普查區的人在過去一年中居住在其當前住所的比例，以及最近搬入的比例。地圖顯示，金融區（Financial District）和Marina區也有相對較多的人口是新近遷入的。

「新近 」是一個有些寬鬆的衡量標準，因為人口普查局從 2018 年到 2022 年對這些居民進行了調查，所以說 「在過去一年 」搬到舊金山的人可能早在 2017 年就到了。調查是基於約 5% 的居民樣本進行的。

那麼有無從其他地方搬到舊金山的人呢？雖然只有 6% 的受訪者表示他們是在一年內從市外搬來的，但在金銀島（Treasure Island，18%）、Lone Mountain /舊金山大學（USF，17%）和金融區（12%），這個數字要高得多。

但是，新近從舊金山以外來的居民比例最高的社區是湖濱區（Lakeshore），有近四分之一；甚至在該社區東北邊緣的一個人口普查區，也有一半的居民在前一年居住在舊金山以外的地區。

在湖濱社區，只有約三分之二的居民在接受調查前一年住在同一所房子裡，這一比例與普利西迪歐的比例大致相同。在另一端，訪谷（Visitacion Valley ）和 寶多拉（Portola ）的居民在同一所房子居住至少一年的比例最高，達到 95%。