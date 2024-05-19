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金山市長布里德 競選連任起跑

記者劉先進 ／舊金山報導
舊金山華埠僑領余健全（左），稱讚布里德（右）的領導能力。
舊金山華埠僑領余健全（左），稱讚布里德（右）的領導能力。

18日上午，在前舊金山巨人職棒隊公共廣播播音員穆恩（Renel Brooks-Moon）充滿激情的呼喊中、700多人的加油聲中，舊金山市長布里德（London Breed）競選連任起跑活動，於歷史悠久的音樂廳費爾摩禮堂（Fillmore Auditorium）舉行。儘管被競爭對手指責無力解決遊民遍布、毒品危機、治安不靖等問題，但布里德表示，舊金山犯罪數據大幅下降，為10年來最低；那些討論城市一團糟的人、那些競選對手，希望讓金山陷入厄運循環（Doom Loop），「他們在詆毀城市，我在振奮金山」。

布里德說，要清晰地向對手和城市的憎恨者發出一個強烈的資訊，「我們不再戴著你們絕望的枷鎖，不再受制於你們的齷齪和對金山人民的仇恨。我們將繼續投資，開闢夜市，支持小企業，幫助人們支付住房首付款。竭盡所能，支持和提升勞動力」

今年11月的舊金山市長競選，將有五人角逐，除了布里德、進步派的現任市議會議長佩斯金，還有非營利組織創始人、李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie），前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。

布里德18日的競選起跑活動，有700多人到場，其中有250個居民來自華埠。支持者舉起的口號中，不少是中文。華埠僑領、警委余健全（Larry Yee）稱讚布里德的領袖能力。他說，四年前，舊金山經歷新冠疫情的重大挑戰，在布里德的帶領下，舊金山做出封鎖城市、就地避疫的艱難決定，拯救包括他在內的生命；「如今，舊金山又重新開放了，市長讓華埠夜市等各種節日慶典回歸」。

余健全說，自從前總統川普在疫情中的口不擇言，亞裔成為眾矢之的，仇亞事件飆升，社區向布里德求助。她聯繫上安老自助處、社區青年中心等組織提供幫助，保護亞裔長者；後來還通過E、F法案，增強警力和警局責任，保護公眾安全。

布里德說，舊金山確實有頗多挑戰，比如更多人在露宿街頭，有人希望你認為，這些事情不會好轉；或希望你認為，舊金山突然為亞太經合組織峰會或選舉清理城市；「你不能只是打個響指，黑魔法就發生了」。

她強調，擔任市長以來，投資10億元建設可負擔房，有1萬5000多人擺脫無家可歸困境。數據顯示，遊民人數有增加，這是因為舊金山庇護收容能力提高66%。可悲的是，因吸毒過量而死亡的人數激增，城市須採取不同的措施；「曾經的毒販、吸毒者正在與我攜手制定政策，拯救生命。因此，我不會因為積極嘗試挽救他人生命而道歉。我不會再賦能，讓人們死在街頭。我將埋頭實幹，幫助控制街道問題」。

布里德說，每個人都在談論公共安全，每個人都害怕犯罪。但舊金山2023年的犯罪率是10年來最低，今年2月未發生兇殺案。如果罪案發生在一個人身上，數字並不重要。這就是城市要繼續投資，以確保不僅有社區大使，還讓警局人員齊全。

布里德不點名的批評競選競爭對手，「他們想讓你們相信城市一團糟、沒有希望，想讓舊金山陷入厄運循環；他們傳遞的都是壞消息。說城市迷失方向」；「舊金山今非昔比。當他們在貶低金山，我在振奮金山」。

不少華人參加舊金山市長布里德競選連任起跑活動。（記者劉先進╱攝影）
不少華人參加舊金山市長布里德競選連任起跑活動。（記者劉先進╱攝影）
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德的演講充滿希望和激情。（記者劉先進╱攝影）
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德的演講充滿希望和激情。（記者劉先進╱攝影）
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德的演講充滿希望和激情。（記者劉先進╱攝影）
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德的演講充滿希望和激情。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市長布里德競選連任起跑活動，有700多人參加。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市長布里德競選連任起跑活動，有700多人參加。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市長布里德競選連任活動起跑，有不少華人參加。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市長布里德競選連任活動起跑，有不少華人參加。（記者劉先進╱攝影）
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德（左）和前舊金山巨人職棒隊公共廣播播音員穆...
在競選連任起跑活動中，舊金山市長布里德（左）和前舊金山巨人職棒隊公共廣播播音員穆恩（右）翩翩起舞。（記者劉先進╱攝影）

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