勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

舊金山 大通中心(Chase Center)球場附近的一棟二層樓水泥磚頭建築於15日易手。小破房子雖不起眼，但買家卻是鼎鼎大名的人物。媒體追蹤以後，發現這位名人準備如何利用這個地點。

這棟位於「狗圈區」(Dogpatch)600 20th Street的建築物，離大通中心走路只要幾分鐘，而大通中心是金州勇士 隊(Golden State Warriors)的主場。小樓房矗立於伊利諾街(Illinois street)和20街的交口，已有50多年歷史。你猜買家是誰？他是金州勇士隊的當家大明星柯瑞 (Stephen Curry)。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，觸石商業房地產合夥人(Touchstone Commercial Real Estate Partners)是這項交易的仲介商，柯瑞以850萬元買下，是2021年轉手價格的六倍之多。媒體向仲介商詢問為什麼短短時間之內，價錢會差這麼多，但沒有得到仲介商的回應。

原本給這棟建築做推銷的文宣指出，舊樓拆除後可開發成一個新的五層樓混合使用建築，包括住宅和商店。媒體發現柯瑞是要把這塊地開發成「30墨水」(Thirty Ink)集團的總部。和許多NBA的大明星一樣，柯瑞也有相當大的球場外自己的事業，30則是柯瑞的球衣號碼。目前這個集團的總部是在SoMa區的霍華德街(Howard Street)。

柯瑞的生意集團目前有八個企業(businesses)和13個實體(entities)，業務包括運動員經理(athlete management)、品牌(brand)、健身(fitness)、生活型態(lifestyle)、媒體(media)、慈善(philanthropy)和科技。集團的使命是「提升下層人士」(Elevate the Under)。