市長話金山／舊金山街頭無家可歸者 創十年新低

布里德市長出席中華慧妍總會母親節活動。(市長辦公室提供)

親愛的讀者們︰

我們每天都在努力讓人們從街頭走進庇護 所、住房和護理機構。這樣對於街上的人來說是更安全、更健康，也對我們所有希望擁有更乾淨、更安全的舊金山 居民尤其更重要。

作為市政府兩年一度無家可歸人口普查 的一部分，最新數據顯示，生活在舊金山街頭的人數已達到至少十年來的最低水平。這是因為舊金山擴大了獲得庇護和住房的途徑，並在庇護和服務被拒絕時加強了對本地法律的執行。

2024年1月進行的2024年時間點普查發現，生活在帳篷、建築物或街道上的人數少於3000人，比2022年時間點普查下降了13%，是2015年時間點普查之前的最低水平。這一下降與市內季度帳篷普查的最近下降趨勢一致。根據4月的帳篷普查，自2023年7月以來，帳篷數量減少了41%，是舊金山五年來的最低水平。

無家可歸人數年減13%

在2024年時間點普查發現有2912人在舊金山的街頭，包括帳篷、建築物或直接在街上睡覺。這比2022年的3347人減少了13%。這是自2015年發現有3791人在街頭睡覺以來的最低數字。

自我上任以來，我們一直優先處理讓人進入室內住房，通過擴大庇護和住房達到歷史新高數目，進行持續帳篷接觸工作，並推出如「從街頭到家」這樣創新的計畫，更快地安置人們到空置的住房中。我還成功與州立法機關合作，擴大了州府級心理健康法，允許舊金山強制更多不願或無法接受幫助的人進行治療和護理。

街頭帳篷的進展

舊金山的帳篷隊伍由健康街道外展中心協調進行外展工作，向人們提供庇護和服務，執行地方法律以防止人們拒絕服務時的紮營，並清理帳篷。

自2022年最後一次時間點普查以來，健康街道外展中心帳篷隊伍已經進行了900多次行動，直接從帳篷中搬走了2800多人。除此以外，這是在此期間亦有數千人士透過其他進入途徑獲得了庇護。

健康街道外展中心帳篷隊伍在2024年繼續這項工作，到目前為止，今年已經進行了250多次行動，超過了去年的行動速度。這項工作遵循了2023年秋季美國第九巡迴上訴法院的澄清，該澄清指出拒絕庇護的人不符合「非自願無家可歸」的定義，因此聯邦初步禁制命令不適用於他們。在此澄清之前，由於聯邦禁令的限制，本市無法執行某些法律。

擴展庇護和住房

自2018年以來，舊金山的庇護容量已經擴大了60%以上，隨著更多的庇護床位即將開始，擴展將達到66%。作為時間點普查的一部分，現在庇護人數占總無家可歸人數的48%，相比2019年僅占總無家可歸人數的36%。

同時，舊金山的住房單位數目亦增加了50%以上，使舊金山成為灣區為前無家可歸者提供住房最多的城市，也是全國人均住房數量第二多的城市。

自2018年起，舊金山已經幫助超過1萬5000人從無家可歸狀況進入了住房，並且在過去兩年中顯著提高了人們擺脫無家可歸的速度。2022年和2023年，舊金山每年幫助平均3300人擺脫無家可歸情況，這比2019年至2021年的平均水平增加了近80%。包括人們搬進永久支持性住房，獲得租金補貼，或接受回家安置援助。我們致力於讓人們離開街頭，進入庇護所、住房或回到家人身邊，這已經促使帳篷數量下降了41%。

流入增加

儘管這些重大資源、服務改進和積極成果，我們的社區仍然面臨高無家可歸人數。自2022年最新的時間點普查以來，有超過2萬2000人進入無家可歸應對系統。無家可歸和支援住房局估計，每年無家可歸和支援住房局解決一個人的無家可歸狀況，會有三個人變成無家可歸。儘管2024年舊金山的無庇護人口再次下降，相比2019年顯著減少，但由於我們大幅擴展的庇護包括庇護和無庇護個人的總數相對增加了。

這可以從2022年到2024年間家庭無家可歸和車輛無家可歸的增加中看出。根據時間點普查，包括街頭和車輛居住者的總無庇護人口下降了1%，相比2019年下降了16%。儘管車輛居住者數量仍低於2019年，可是2022年至2024年間車輛無家可歸增加了。

車輛無家可歸的增加主要是由於過去一年中經濟困難後的家庭無家可歸以及新家庭抵達舊金山但無法獲得住房造成的。具體而言，2024年時間點普查顯示家庭數量比2022年增加了94%，這也與其他市政府數據一致。這些家庭中，有67%是有庇護的。在無庇護的家庭中，90%居住在車輛中。而我最近公佈的「更安全的家庭」方案旨在解決這迫切需求。市政府工作人員致力於改變現狀，我們將繼續努力清除街頭帳篷，把人們帶進室內，改變社區環境。

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