亞裔、猶太傳統月17日晚會同慶 共享美味餐點

亞裔傳統遺產月慶祝晚會活動海報。（圖片來源：Value Culture）

5月是亞裔 和太平洋島民傳統月（Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，同時也是猶太 傳統月。由舊金山 猶太社區中心（JCCSF）及其慈善文化非營利合作夥伴Value Culture主辦，並得到了APA傳統基金會和美國華人歷史學會的支持，世界著名的點心餐廳 Yank Sing於17日舉辦同時慶祝這兩個傳統的晚會活動，名為「Soy Vey: Shumai and Shalom」。

晚會將亞太裔傳統月活動與猶太傳統月融為一體，帶來舊金山獨有的獨特體驗。名字「Soy Vey」的來源是令醬油（Soy）與猶太語言中的感嘆詞「oy vey」相遇，「Shumai」是中華傳統食物燒賣，而「Shalom則是猶太語言中你好的意思。

點心餐廳Yank Sing在當晚為舊金山亞太裔傳統月提供罕見的「僅限一晚」晚餐服務。社會組織親愛的社區（Dear Community）、美國博物館中國歷史學會（Chinese Historical Society of American Museum）和 Value Culture 的特邀來賓在晚會上發表了團結社區的演講。活動還包括猶太文化的「安息日體驗」、各亞裔文化的藝術活動和其他娛樂活動。

主辦單位表示，這次交流的目標是讓社區團結起來，特別是在地緣政治發展造成衝突和分裂的時候。晚餐包括預製點心菜單（蔬菜、海鮮或肉類）、家庭風格的共享菜餚以及來自全市最好的亞洲和猶太供應商的美味甜點。