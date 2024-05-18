亞裔媒體圓桌會 陳詩敏談亞裔精神健康「別強行壓制」

舊金山市議員陳詩敏表示，當發現自己心理的問題影響到自己的正常生活時，應該選擇心理輔導。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）連同非盈利心理健康 組織RAMS的總裁兼首席執行官鄧少燕及首席臨床官佘善群，17日召開亞裔 媒體圓桌討論會。在5月這一亞太裔平洋島民傳統月，同時也是心理健康月，陳詩敏和RAMS的成員希望能夠引起華人對心理健康和精神健康的重視，正視精神和心理疾病，而不是將它們強行壓制在內心。

陳詩敏和RAMS的成員們希望能夠引起華人對心理健康和精神健康的重視。（記者楊逸辰／攝影）

陳詩敏表示，對於亞裔來說，將心理問題和精神問題壓制在自己的內心，是一種文化上的美德，但人們真正應該做的，是如同處理「三高 」這樣的生理問題一樣，去積極地處理他們的心理問題和精神問題。

RAMS的總裁兼首席執行官鄧少燕。（記者楊逸辰／攝影）

鄧少燕表示，20%到25%的美國人都有精神健康問題，而亞裔比普通的大眾美國人尋求心理諮詢和精神治療服務的頻率要低大約三倍。「重視您的精神健康，是您整體健康非常重要的一部分，RAMS可以幫助您，為您提供服務，帶來治愈的希望。」

RAMS是非營利心理健康組織，致力於倡導和提供基於社區、具有文化競爭力和以消費者為導向的綜合服務。RAMS於1974年在舊金山列治文區成立，至今已經有50年的歷史，在服務亞裔美國人社群方面擁有專業知識和經驗。

首席臨床官佘善群。（記者楊逸辰／攝影）

「在華裔認為可以正常討論膽固醇的同時，他們卻對正常討論精神疾病並不感到舒適，」佘善群表示，「事實上你的精神壓力和你的『三高』狀況都是一樣的應該被處理被治療的事情。」

陳詩敏表示，華人社區中，特別是老年人群在生活中，可能面臨各種各樣的心理疾病的誘因，如獨居、缺乏社交、缺乏溝通、對社會安全的擔心等。當發現自己心理的問題影響到自己的正常生活時，應該選擇心理輔導，並且不用害怕由此帶來羞恥。因為接受心理健康服務是再正常不過的事情。