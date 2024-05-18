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查克柏格愛店 金金餐廳關門 可能另覓地點做外賣

記者江碩涵／巴洛阿圖報導
金金飯店要結束營業也引發台灣僑界趕緊去飯店追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）
金金飯店要結束營業也引發台灣僑界趕緊去飯店追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷中心巴洛阿圖開業38年的金金飯店（Jing Jing Gourmet），一直以來都是許多新創公司、科技公司隱藏的宴客地點，Meta創辦人查克柏格在剛創業的時候，曾幾乎天天上門吃飯，跟餐廳老闆成為好朋友。金金飯店宣布5月19日將結束營業。消息一公布，引發灣區非常多人懷念，特地到店裡吃飯，也引起各大主流媒體爭相報導。

金金飯店老闆娘Susan Tsai表示，金金已經營業38年。38年來巴洛阿圖店租水漲船高，店租高是她想關門的原因之一。另一個原因就是她年歲已高，想退休了。Susan Tsai說，接著她的女兒可能會選擇在山景城、桑尼維爾或聖他克拉拉市找一個據點，也許只做便當、外賣、團購生意就好。

金金飯店要結束營業一事才公布，聖荷西信使報、SF Gate以及多家灣區主流電子媒體都爭相到現場報導。金金飯店位於巴洛阿圖的艾默生街 443 號（443 Emerson St, Palo Alto, CA 94301），店的旁邊、同一條路名的471號就是當年Meta起家的「第一間辦公室」，也因為地利之便，加上查克柏格非常喜歡東方文化，常常是餐廳的座上賓。

金金飯店的隔壁就是Meta第一間辦公室，因地利之便，當年查克柏格因而經常光顧。（...
金金飯店的隔壁就是Meta第一間辦公室，因地利之便，當年查克柏格因而經常光顧。（記者江碩涵╱攝影）

Susan Tsai回憶，當年臉書（FB）還沒這麼火熱，查克柏格也還沒有創立Meta這麼大的集團，只是一個剛開始新創的社群。查克柏格就像一般學生一樣，中午、晚上會突然過來吃個簡單的菜和飯。後來FB慢慢地事業愈做愈大，查克柏格本人也比較少出現在餐廳了。但FB仍會向金金飯店叫菜，他們準備好以後，就由工作人員推車直接推到辦公室裡面，是一段非常美好的回憶。

Susan Tsai還透露，不只查克柏格曾經是常客，前第一女兒切爾西克林頓（Chelsea Clinton）也曾來吃過，且巴洛阿圖本來就是矽谷新創的起源地，有很多科技公司、新創公司老闆，都曾把金金飯店當作是自己家的廚房。他們的電話一來，她就會準備滿桌的好料，讓大家賓主盡歡。

Susan Tsai(左)向世界日報舊金山總經理李銘濱(右)展示她的私房拿手好菜...
Susan Tsai(左)向世界日報舊金山總經理李銘濱(右)展示她的私房拿手好菜台灣刈包，這要單獨向老闆點菜才能看到。（記者江碩涵╱攝影）

金金飯店最知名的就是川菜和湘菜，菜單亮點包括乾炒牛肉絲、湖南豆腐和豆豉蝦等。不過Susan Tsai卻是道地的台灣人，且台語比國語還要溜。她的私房拿手好菜反而都是一些台灣小吃，像是炸花枝丸、鹽酥雞、刈包等。這些在菜單上都看不到，老美也不知道這些美食，只有道地的台灣熟客才能吃到。

金金飯店要結束營業引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶。Susan Tsai說，她自己年紀已大，真的想退休了，加上店租也高，非常感謝大家38年來的支持，之後她的女兒會轉型為便當、外賣、團購類型的小吃店，屆時會再通知矽谷南灣的鄉親，讓大家可以繼續延續對金金飯店的感情。

查克柏格 矽谷 灣區

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