金山市長布里德籌款租借大熊貓計畫 市議會投票推遲

舊金山市長布里德希望利用籌款租借兩隻中國大熊貓的計畫遭遇阻礙。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德希望利用籌款租借兩個中國大熊貓的計畫遭遇阻礙。由於擔心市長辦公室和主要政治捐贈者之間可能存在利益衝突，金山議會的一個三人小組委員會本周投票決定，推遲布里德一項受託付款（behested payments）決議。沒有這項決議，布里德難以籌款2500萬。

布里德4月訪問中國的成果之一，就是達成協議，在2025年夏天租借中國一對大熊貓到金山動物園 飼養。布里德向市議會提出了一項決議，允許市政府某些部門為動物園新的圍欄和其他必要的基礎設施升級籌集資金。

根據舊金山標準報的報導，這些部門包括擁有動物園的娛樂和公園局，以及由市政府運營的金山國際機場及其委員會。布里德的決議將允許這些部門無限制地接受個人、慈善機構或私營公司的捐贈或委託，即使捐贈者與市政府有合同或業務往來。由於工務局的腐敗醜聞，市政府在2022年收緊了複雜的受託支付規定，這種豁免需要得到議會的批准。擬議的豁免決議僅適用於熊貓項目，為期六個月，並有可能延期。

在周四的會議上，布里德的幕僚長埃爾斯伯恩德（Sean Elsbernd）表示，不會使用納稅人的錢來飼養熊貓，因此市政府必須積極開展籌款活動。「這就是為什麼我們繼續確保只有慈善資金才能用於支持大熊貓。」但金山市面臨預算 削減。參與競選下一任市長的議員安世輝(Ahsha Safaí)批評市長提議的時機和性質，認為這分散了金山市當務之急的注意力。

他說，支持大熊貓來到金山，但質疑在城市還在從數十億的的城市預算中削減數百萬並取消許多項目資金的同時，領導者如何能證明對這種籌款活動的關注是合理的，這可能會傷害非營利組織、家庭和兒童。他說，這是關於兒童優先於熊貓的問題。「優先考慮我們的未來。」

一些捐贈者已經表達了興趣。埃爾斯伯恩德說，聯合航空公司已經表示願意捐助熊貓的費用，但是布里德的辦公室必須等到市政府通過一項豁免，因為該航空公司與機場有合同。

市議員陳詩敏和潘正義（Dean Preston）質問埃爾斯伯恩德，如果允許機場委員會成員無限制地要求航空公司捐款，會不會產生腐敗。陳詩敏強調，受託支付規則旨在阻止潛在的賄賂計畫。潘正義還要求市長辦公室提高透明度，說明打算與哪些捐贈者接觸。