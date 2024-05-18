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金山議會表揚陳富立 佩斯金讚他是朋友、導師、靈魂兄弟

記者劉先進／舊金山報導
佩斯金稱讚陳富立是朋友、導師、靈魂兄弟。（記者劉先進／攝影）
佩斯金稱讚陳富立是朋友、導師、靈魂兄弟。（記者劉先進／攝影）

華協中心（CCDC）首任理事會主席陳富立約兩個月前因癌症去世。他生前曾擔任多個公職，更熱心公益，在其領導、推動下，華協中心中心成功開發不少社區項目，為5000多名低收入華埠居民提供住房，是華埠知名社區活動家。舊金山市議會本周特別表揚陳富立，市議長佩斯稱讚他是朋友、導師、靈魂兄弟；有關華埠居民住房項目等，「這很大一部分要歸功於他的愛心領導和植根社區的精神。」

陳富立曾擔任華協中心首任理事會主席，該中心成功開發不少社區項目，為5000多名低...
陳富立曾擔任華協中心首任理事會主席，該中心成功開發不少社區項目，為5000多名低收入華埠居民提供住房。（取自華協中心網站）

陳富立任職多個市、州和聯邦的領導職務。他出生於1947年2月23日，今年3月5日辭世，享壽77歲。他父親是Lai Din Chin，母親 Lee Gim Fung，他是六個孩子中最小的男性。曾就讀於舊金山伽利略高中（Galileo High School）。

佩斯金說，民權運動、反戰抗議、投票和平等權利運動的激進和動盪，以及陳富立在舊金山州立大學主修社會學和社會科學時與人結下的深厚友誼，都對他產生深遠的影響。

大學畢業後，陳富立的第一份工作是在柏克萊加大社區設計中心擔任建築師巴克利的助理。之後，他進入該校建築與城市設計系深造。陳富立的兄妹都曾參加過歷史悠久的卡梅倫樓和華埠長老會的青少年發展項目，他任職日間夏令營領隊，還做過理事會成員。他小時的第一份工作是為金山時報（Chinese Times）送報紙，之後在餐館、雜貨店和郵局做了許多兼職。20多年來，他一直擔任中華總商會董事和金山巡遊的主要協調人。

在民權運動的鼓舞和激勵下，陳富立和六、七個朋友一起，決心改善華埠的社會經濟狀況和住房不公現象。1977 年，華協中心成立，他擔任首任理事會主席，並連任多年。在近50年的歷史中，華協中心成功開展頗多社區項目，如改建平原社區公共住房項目、成立社區租戶協會、為5000多名低收入華埠居民提供住房等。

陳富立應邀撰寫一份在國會成立亞裔核心小組的提案。並搬到華盛頓特區，成為該小組第一人主任。幾年後，他回到加州，擔任州眾議員阿格諾斯（Art Agnos）的行政助理。後來阿格諾斯任職金山市長，他也擔任其助理。他從小就對公車著迷，知道輕軌MUNI大部分線路。他做過幾年車輛司機。被提拔到MUNI的多個領導崗位。 在他工作期間，還和其他人成立華埠交通研究和改善項目，以審查並遊說為老年人、學生和購物者提供往返金山華人商業區的安全快捷的公交線路。

佩斯金說，陳富立熱愛華埠和社區勝過一切，大家都會懷念他的睿智建議、他的幽默風趣、他對青年導師的承諾，以及他對社會正義的深厚熱情。陳富立的去世標誌著一個時代的結束。「我會懷念坐在新香港酒家的地下室中，策畫一個華埠項目，感覺『這是個不錯的麻煩事』。我會懷念在春節遊行時見到他，懷念為我們的家庭和孩子宣導更多的行人安全、公共公園和開放空間以及資源。」

華埠 低收入 舊金山

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