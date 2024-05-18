舊金山紀錄片影展 2華裔電影參與

影片《台灣之王們》宣傳照片。（圖片來源：SF DocFest官方）

第23屆舊金山 紀錄片節（SF DocFest）將於5月30日至6月9日在舊金山 Roxie 劇院開展，並在sfindie.com線上呈現。

本次舊金山紀錄片節將有兩部講述華裔 的電影參與，分別是講述舊金山華裔藝術家的電影「誰是Michael Jang？」（Who is Michael Jang?）和講述台灣女扮男裝表演的「台灣之王們」（Kings Of Taiwan）。

影片「誰是Michael Jang？」宣傳照片。（圖片來源：SF DocFest官方）

「誰是Michael Jang？」將於開幕之夜5月30日（星期四）晚上8時30分在Roxie劇院播映。50年來，舊金山藝術家Michael Jang一直和一疊他20多歲時拍攝的地下照片為伴。儘管Jang的職業生涯是作為一名商業攝影師和肖像攝影師，但他的許多觀察社區和次文化的地下快照卻很少受到關注。在2021年，70歲的Jang 開始與世界分享他的作品。該影片深入探討一位難以捉摸的藝術家在其職業生涯爆發點非凡的生活和工作。

Drag King是女人打扮成男人，以男性變裝表演為生的藝人。在台北，一個獨特的女扮男裝變裝社區已經出現，並且自2019年以來一直在擴大。Liting Tan是來自新加坡 的變裝表演藝術家，來到台灣以在一個允許他們真實生活的環境發展。在過去的幾年裡，他們已經成為社區的基礎力量，推動變裝表演認識能夠蓬勃發展的空間。酷兒人士Taile經歷了一段充滿挑戰的婚姻後，他們找到了一個酷兒社區，成為其中的一員，在那裡他們認識了Tan。Rose是一位迷人的表演者，她的表演對男性社會形成了成功的諷刺。變裝讓這些人以他們從未想過的方式突破自己的界限。影片「台灣之王們」透過這三者，展現他們踏上自由、賦權和自我發現的旅程。

自2001年以來，SF DocFest 將現實生活中最奇怪、最精彩的方面搬上大銀幕。最初在聯合廣場一座空蕩蕩的教堂舉行的為期三天的活動，現已發展成為在灣區不同場所舉行的為期兩周的節日。今年的個人門票價格為5-17元。通票價格為95-250元。

完整的節目單可在網站https://sfdocfest2024.eventive.org/上觀看。個人票券和通票都可在網站購買。